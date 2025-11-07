Australia, el país mejor equipado del mundo en paneles solares, tiene un problema: a mediodía produce mucha más electricidad de la que necesita. Por lo tanto, para aliviar la factura de los australianos, a partir del año que viene recibirán tres horas de electricidad gratuita al día, al mediodía. Esta medida es bien recibida por los votantes en general.

Tanto si se es propietario como si no, se dispone de paneles solares o no, todo el mundo debería poder beneficiarse del excedente de electricidad que produce Australia cuando el sol está en su cenit. Esta es la idea del Solar Sharer Scheme, tres horas de electricidad al día suministradas gratuitamente al mediodía.

“Queremos que los beneficios de la energía solar lleguen a todos, incluidos aquellos que no tienen paneles ni baterías”, declaró el ministro de Energía, Chris Bowen, al medio de comunicación público ABC. Rompiendo con la mayoría anterior, el Gobierno laborista del primer ministro Anthony Albanese ha acelerado el desarrollo de las energías renovables en este país, que sigue siendo uno de los mayores productores mundiales de gases de efecto invernadero per cápita.

La medida, que se aplicará a partir del próximo año en varias provincias, entre ellas la de Sídney y Melbourne, Nueva Gales del Sur, “no es una panacea”, advirtió el ministro. Pero “forma parte de un programa más amplio de medidas, y es una buena medida”, subrayó. La única condición para beneficiarse de esta electricidad solar gratuita, que estará disponible durante el pico de producción a mediodía, es suscribirse a esta oferta y disponer de un contador eléctrico conectado.

Aumento de los precios de la electricidad

Rosie, que teletrabaja casi a tiempo completo, se congratula de esta noticia. “Estoy en casa casi todos los días y pongo el lavarropas al mediodía, así que cuando me enteré de la noticia pensé: “¡Podré usar la lavadora a mediodía y no me costará nada, lo cual es estupendo!”, exclama ante el micrófono de nuestro corresponsal en Sídney, Grégory Plesse.

Jordie, por su parte, no está tan convencido, porque al mediodía no hay nadie en casa. “La mayoría de la gente está en el trabajo, los niños están en el colegio, así que no creo que, en realidad, esto reduzca mucho la factura. En mi caso, consumimos mucha energía durante las horas punta, así que no creo que tenga un gran impacto”, explica. Sin embargo, asegura que su factura de electricidad se ha triplicado durante el invierno.

De hecho, los precios de la electricidad han aumentado considerablemente en los últimos años y podrían seguir subiendo un 10 % en 2026, según el regulador energético australiano. El Gobierno intenta frenar esta tendencia, a partir del próximo mes de julio en los estados de la costa este y a partir de 2027 en todo el país.

Australia ha invertido miles de millones de dólares en energía solar y eólica con la esperanza de reducir su dependencia del carbón, del que es uno de los principales productores y exportadores mundiales. En septiembre, el Gobierno se comprometió a reducir en un 70 % en diez años el nivel de emisiones de gases de efecto invernadero del país con respecto a 2005, un objetivo que los defensores del medio ambiente consideran insuficiente.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más