Australia acusa a Irán de haber orquestado dos ataques antisemitas en Sídney y Melbourne en los últimos meses, según ha anunciado el primer ministro Anthony Albanese, quien también ha comunicado la expulsión del embajador de Irán en Canberra, así como su intención de incluir al Cuerpo de Guardianes de la Revolución en la lista de organizaciones terroristas.

De la decena de ataques antisemitas que han sacudido Australia en los últimos meses, al menos dos de ellos han sido ordenados por Irán. Esta es la conclusión de una investigación llevada a cabo durante varios meses por los servicios de inteligencia australianos, según informa el corresponsal de RFI en Sídney, Grégory Plesse. La revelación ha conmocionado al primer ministro, Anthony Albanese. “Se trata de actos de agresión peligrosos y extraordinarios, orquestados por una nación extranjera en suelo australiano. Fueron intentos de socavar la cohesión social y provocar la discordia en nuestro país. Es totalmente inaceptable y, en respuesta, estamos tomando medidas decisivas y contundentes”, afirmó.

Incendio

Anthony Albanese afirmó que Irán fue el responsable del incendio de una cafetería kosher en el barrio de Bondi, en las afueras de Sídney, en octubre de 2024, y de la sinagoga Adass Israel de Melbourne en diciembre de 2024, basándose en las conclusiones de los servicios de inteligencia. No se registraron heridos en ninguno de los dos incendios. El jefe de los servicios de inteligencia australianos precisó que seguía investigando la posible implicación de Irán en otros ataques antisemitas en Australia, donde el régimen había utilizado aparentemente una multitud de intermediarios para intentar borrar sus huellas.

Terroristas

El primer ministro anunció que su Gobierno iba a incluir al Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, el grupo paramilitar que depende directamente del líder supremo iraní, en la lista de organizaciones terroristas. Precisó que también iba a expulsar al embajador de Irán en Canberra. Penny Wong, ministra de Asuntos Exteriores de Australia, recordó el carácter histórico de tal medida. “Es la primera vez desde el final de la Segunda Guerra Mundial que Australia expulsa a un embajador”, recordó.

Canberra también suspendió las actividades de su embajada en Teherán y retiró a su embajador. Sin embargo, Australia no tiene intención de romper completamente sus relaciones diplomáticas con Irán, con el fin de defender los intereses de sus ciudadanos, aseguró Penny Wong.

Con AFP

