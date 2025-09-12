Las autoridades siguen buscando a la persona que disparó al influencer conservador, allegado a Donald Trump, Charlie Kirk. Se ha encontrado el arma del crimen y el director del FBI se ha desplazado al lugar para supervisar la investigación, con una recompensa de cien mil dólares por cualquier información que pueda conducir a su captura. Kirk fue asesinad asesinada mientras celebraba un mitin en una universidad de Utah. Era conocido precisamente por sus debates en el campus de la Universidad de Clemson, en Carolina del Sur. Los estudiantes elogian a una figura conservadora que hizo accesible la política.

Por Edward Maille

Los estudiantes pasean por este campus, donde se alternan edificios de ladrillo y espacios verdes. La universidad se encuentra en medio del campo de Carolina del Sur, una región conservadora. Garrison Metz, un joven alto y fornido, no puede creer el asesinato de Charlie Kirk. “Me ha roto el corazón porque era un modelo para mí, era como mi ídolo. Admiraba el hecho de que hubiera salido de la secundaria y hubiera puesto en marcha su organización, que tuvo un enorme éxito. Estaba a favor de la juventud y se preocupaba por el estado de nuestro país”.

“Realmente fue gracias a él que me interesé por la política”

El estudiante de 19 años apreciaba especialmente la franqueza de esta figura del trumpismo. Cuenta que aprendió mucho sobre la política estadounidense escuchando constantemente el podcast de Charlie Kirk. Y el año pasado votó por primera vez a Donald Trump, gracias a Charlie Kirk. “Realmente fue gracias a él que me interesé por la política, porque tenía que votar y no sabía mucho. Lo vi un día en TikTok y empecé a seguirlo y a escuchar sus podcasts, y eso me influyó. Mis padres son conservadores y yo votaba por primera vez, y al escucharlo pensé que yo también era conservador”, afirma.

Debates que sedujeron a toda una generación

Además del trabajo militante realizado por su organización Turning Point USA, Charlie Kirk organizaba regularmente reuniones y debates en los campus universitarios. Debates que elogia una joven estudiante conservadora de 18 años. “Explica las cosas de una manera que le llega a mi generación. Creo que es gracias al formato de los debates. Hablaba cara a cara con alguien, una persona subía al escenario explicando su postura y sus preguntas y era natural, no había guion. Mi generación ve mucha información que sigue un guion, así que cuando vemos algo que no está preparado de antemano, es muy refrescante y más claro”.

Grant Eaddy, por su parte, prefiere no decir a quién votó y no estaba de acuerdo con todo lo que decía Charlie Kirk. Pero le gustaban los formatos de estos intercambios. “En las noticias no se escuchan las opiniones de la gente, se escuchan las de personas que sin duda están más informadas, pero no se tiene la opinión general de la población, solo la opinión de lo que los medios de comunicación creen que la gente piensa”.

La organización conservadora fundada por Charlie Kirk tiene más de 800 sucursales en los campus… incluida una en esta universidad.

