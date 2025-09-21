Más de 60 mil asientos han sido previstos en Arizona para una ceremonia este domingo en homenaje al influyente ultraconservador Charlie Kirk, asesinado el 10 de septiembre en Utah. El presidente estadounidense, su vicepresidente, J. D. Vance, muy cercano a esta influyente figura del movimiento MAGA («Make America Great Again»), tomarán la palabra durante este homenaje, que comenzará a las 11:00 horas (20:00 horas en París).

En este homenaje estarán también presentes Marco Rubio, el secretario de estado estadounidense así como otros representantes de MAGA. La viuda de Charlie Kirk, Erika Kirk, que toma el relevo al frente de la organización juvenil conservadora Turning Point USA del difunto, también se dirigirá a los asistentes en el State Farm Stadium de Glendale, con una capacidad para 63 000 personas, ampliable a más de 73 000.

Se han previsto medidas de seguridad similares a las del Super Bowl ante cualquier tipo de protesta o incidente que pudiera ocurrir.

El hombre acusado del asesinato de Kirk, Tyler Robinson, de 22 años, explicó su acto a sus allegados por el «odio» que, según él, transmitía Charlie Kirk. Incluso antes de que se identificara o detuviera al sospechoso, el presidente estadounidense, que reconoció el papel de Charlie Kirk en su elección en noviembre de 2024, lo calificó de «mártir de la verdad y la libertad» y culpó a la retórica de la «izquierda radical».

En Phoenix, frente a la sede de Turning Point USA, la organización juvenil fundada por Charlie Kirk, cientos de personas se manifestaron el sábado para depositar flores, banderas con estrellas o globos azules, rojos y blancos. A lo largo de unos cien metros, la acera se llenó de homenajes al influyente joven de 31 años y de fotos con el lema «Fe, Familia, Libertad».

La Casa Blanca expresó esta semana su intención de reprimir lo que califica de «terrorismo interno» de la izquierda tras el asesinato de Charlie Kirk. Donald Trump anunció entonces que clasificaría como «terrorista» al movimiento «Antifa», que agrupa a grupos de extrema izquierda que se reivindican antifascistas, sin explicar las consecuencias jurídicas de esta decisión.

