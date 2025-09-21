Ruanda es conocida como la tierra de las mil colinas, por su territorio poblado de elevaciones, volcanes y parques nacionales. Sería el escenario perfecto para un gran duelo de montaña entre los mejores ciclistas del mundo, si no fuera porque está a pocos kilómetros de la República Democrática del Congo (RDC), un país azotado por la violencia, y porque su propio gobierno está señalado de beneficiarse de esa violencia.

El Mundial de Ciclismo de Ruta de Ruanda promete ser uno de los más duros de la historia, con un desnivel positivo de 5474 metros, a más de 1400 m sobre el nivel del mar, con trayectos adoquinados y pendientes al 11%. Sin embargo, el duelo por el ‘maillot’ arcoíris que tendrá a Tadej Pogačar y Remco Evenepoel como grandes protagonistas tiene dificultades que van más allá de lo deportivo.

Los más de 5000 m de subidas acumuladas de la ruta masculina desafían a los que son considerados hasta ahora como los mundiales de ciclismo más difíciles de todos los tiempos.

Son 1000 metros de ascenso más que el torneo del orbe del año pasado, disputado en Zúrich, y más o menos la misma cantidad que el que hasta ahora era considerado el Mundial más demandante, el de Nürburgring ’66, donde un hombre de la casa, Rudi Altig, sorprendió en el remate a los astros franceses Jacques Anquetil y Raymond Poulidor.

El Mundial se inicia con la disputa de la contrarreloj tanto masculina como femenina, que marcará la primera vez que un evento ciclístico saldrá de un estadio, el BK Arena de baloncesto.

