El gobierno argentino confirmó este martes la detención en Perú de "pequeño J", considerado el autor intelectual del brutal triple femicidio que las autoridades sospechan tiene vínculos con el narcotráfico en Argentina.

"Quiero felicitar a la Policía Nacional del Perú por el enorme trabajo y la colaboración en la captura de los dos prófugos del triple crimen. La Dirección Antidrogas detuvo a 'Pequeño J' en Pucusana", dijo en X la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich.

Más temprano, Bullrich había anunciado la captura de otro sospechoso, también en Perú, Matías Ozorio. En total ya son nueve los detenidos por el caso.

Morena Verdi (20), Brenda del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15) fueron torturadas antes de ser asesinadas. El triple femicido fue transmitido por redes sociales a un grupo cerrado de 45 usuarios, reveló el ministro de Seguridad de Buenos Aires, Javier Alonso, que calificó el hecho como un acto "aleccionador" por un presunto robo de droga.

"Pequeño J", de unos 20 años y de nacionalidad peruana, está considerado como el presunto autor intelectual del crimen y de operar una banda narco en el barrio Zavaleta, en el sur de la Ciudad de Buenos Aires.

Ozorio, de unos 23 años, sería su mano derecha, según medios locales que citan fuentes de la investigación.

