Acusaciones cruzadas y decenas de muertos en la frontera entre Afganistán y Pakistán, en un nuevo estallido de violencia entre los países vecinos.

En esta ocasión, el Ejército pakistaní acusa a combatientes talibanes afganos de atacar dos puestos fronterizos. Según su versión, repelieron la agresión matando a unos 20 combatientes talibanes, informando además del fallecimiento de una treintena de civiles en las aldeas cercanas en los combates. El Gobierno afgano reduce esa cifra a la mitad y asegura que solo perdió a dos o tres de sus hombres.

Este ataque es una muestra más de la escalada entre ambos países desde la semana pasada, tras unas explosiones en el país afgano, dos de ellas en la capital, Kabul, que fueron atribuidas a Islamabad. Las autoridades afganas lanzaron una ofensiva de represalia a la que Pakistán respondió de manera similar.

Islamabad acusa además al país vecino de albergar a milicias ligadas al grupo paramilitar pakistaní talibán Tehreek-e-Taliban, algo que Kabul niega.

Tregua de 48 horas

Tras la muerte de decenas de soldados y civiles a ambos lados de la frontera, ambos países acordaron un cese de las hostilidades temporalmente.

"El gobierno pakistaní y el régimen talibán afgano, a petición de los talibanes, decidieron aplicar un alto el fuego temporal (…) durante las próximas 48 horas", declaró el miércoles la cancillería de Pakistán.

El gobierno talibán, por su parte, ordenó a su ejército respetar el cese el fuego, indicó un portavoz del ejecutivo.

"El Emirato Islámico también ordena a todas sus fuerzas que respeten este alto el fuego", escribió el portavoz del gobierno talibán, Zabihullah Mujahid, en X.

