En 2024, el gobierno de izquierda de Olaf Scholz facilitó las naturalizaciones al autorizarlas tras cinco años de residencia en lugar de ocho. Una disposición también permitía, en algunos casos, una “naturalización exprés” luego de tres años. Los demócratas cristianos, que habían criticado la nueva ley, no pudieron cuestionarla debido a la resistencia de sus aliados socialdemócratas. Pero el Parlamento acaba de eliminar la naturalización rápida.

Con nuestro corresponsal en Berlín, Pascal Thibaut

El número de personas que se beneficiaron de esta disposición especial fue muy reducido, alrededor del 1 % de las naturalizaciones, según algunas estimaciones. Esta excepción al derecho común permitía obtener un pasaporte alemán tras tres años de residencia a personas especialmente bien integradas debido a su trayectoria escolar, universitaria o profesional y cuyo dominio del alemán era excelente.

Esta disposición no estaba dirigida a los refugiados, sino más bien a la mano de obra cualificada que Alemania necesita y para la que la obtención más rápida de la nacionalidad de su nuevo país puede ser una ventaja.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

300.000 naturalizaciones en 2024

Pero las polémicas durante la última campaña electoral en torno a la inmigración han caldeado los ánimos. Para los conservadores, la nacionalidad alemana se estaba “malvendiendo” y se concedía con demasiada rapidez. “La naturalización debe coronar el proceso de integración y no precederlo. La naturalización rápida tras tres años era un principio totalmente erróneo”, declaró el ministro del Interior, el cristiano-social bávaro Alexander Dobrindt, en la tribuna del Bundestag.

Las normas básicas adoptadas el año pasado siguen vigentes. La naturalización es posible tras cinco años de residencia en Alemania, en lugar de los ocho que se exigían anteriormente. La doble nacionalidad, que antes era una excepción, se ha convertido en la norma. El año pasado se alcanzó un récord con cerca de 300.000 naturalizaciones, lo que supone un aumento del 46 % con respecto a 2023, que también se explica por la entrada en vigor de la nueva ley.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más