En vísperas de la apertura de los mercados navideños en Alemania, el juicio contra el autor del atentado perpetrado contra el mercado de Magdeburgo el 20 de diciembre de 2024 comienza este lunes 10 de noviembre. El atentado, perpetrado con un coche como ariete, causó seis muertos y 338 heridos. El acusado, Taleb A, un psiquiatra saudita que había obtenido asilo político en Alemania, presenta un perfil atípico y antimusulmán que sigue suscitando interrogantes.

Con Nathalie Versieux, corresponsal de RFI en Berlín

El mercado navideño estaba en pleno apogeo en la histórica plaza de Magdeburgo, en la antigua RDA, el 20 de diciembre de 2024, cuando irrumpió el coche de Taleb A. El hombre fue detenido en el acto, cuando salía de su coche destrozado por la violencia del ataque.

No existen dudas en cuanto a su culpabilidad. El juicio deberá más bien tratar de determinar qué motivó a este psiquiatra saudita beneficiario de asilo político: entre las hipótesis se barajan frustraciones profesionales, su odio al islam y a la familia saudita, o su ira contra Alemania, que ha acogido a un millón de refugiados sirios sunitas, mientras que él es chiita.

El juicio también abordará las deficiencias en la cooperación entre las autoridades de inmigración, la policía y los diferentes empleadores del acusado, debido a las numerosas dudas sobre su salud mental.

El atentado de Magdeburgo, al que siguieron varios ataques con arma blanca en el país, provocó un endurecimiento de la política migratoria de Alemania y un auge de la extrema derecha en las elecciones legislativas del pasado mes de febrero.

