En Afganistán, los talibanes privan de Internet a casi 5 millones de personas. En la tarde del lunes 15 de septiembre, en la provincia de Balj, se impuso una prohibición total del acceso a la fibra óptica para “prevenir actos inmorales”, según el portavoz de la provincia. Precisa que se establecerá una vía alternativa en el interior del país para cubrir las necesidades esenciales. Este martes 16 de septiembre, la medida se ha extendido a las provincias de Badajshán, Kandahar y Helmand.

En las calles de Kandahar, al sur de Afganistán, cunde el asombro, según informa nuestra corresponsal en Afganistán, Margot Davier. Durante todo el día corrieron rumores hasta que finalmente se confirmaron. Adama Mahamat, empresario especializado en importación y exportación con Dubái, no oculta su ira.

“¿Por qué cortan Internet? Los talibanes ya nos habían dicho que las mujeres estaban obligadas a llevar el hiyab, ahora es Internet… Estamos muy enfadados”, protesta Adama Mahamat.

“Voy a acabar marchándome del país…”

El wifi no funciona y la mayoría de los servidores móviles han sido cortados. “Mi empresa ya se ha visto afectada, no puedo contactar con nadie en Dubái”, continúa Adama Mahamat. “No puedo hacer nada, ni siquiera enviar correos electrónicos ni usar WhatsApp. Acabaré abandonando el país si no nos permiten tener Internet”.

Es la primera vez que se impone una prohibición de este tipo desde que los talibanes tomaron el poder en agosto de 2021, y deja sin Internet a las oficinas gubernamentales, el sector privado, las instituciones públicas y los hogares de la provincia de Balj, en el norte del país.

La medida podría extenderse a otras provincias en los próximos días. En Kandahar, el temor a quedar aislados del mundo se refleja en los rostros de la gente.

