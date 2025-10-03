Tras reunión con el presidente Abinader, desisten de convocatoria a huelga en SFM

Luego de una reunión sostenida en el Palacio Nacional con el presidente Luis Abinader, dirigentes de las agrupaciones de la sociedad civil que habían convocado a una huelga general para los días 7 y 8 de cursante mes, anunciaron la suspensión del movimiento.

En rueda de prensa efectuada esta mañana, los dirigentes Raúl Monegro, Yoel Martínez y Odilin Morel, explicaron el alcance de los acuerdos arribados con el primer mandatario, el cual fue celebrado en la tarde de ayer jueves.

El encuentro con el presidente y los representantes de las organizaciones barriales, de amas de casa, estudiantiles, campesinas y sindicales, fue gestionado por el Senador por la provincia Duarte, Franklin Romero; la gobernadora de la provincia Ana Xiomara Cortes y el alcalde municipal Alex Díaz.

Los dirigentes detallaron que el primer mandatario se comprometió a la entrega del hospital regional de especialidades, a más tardar el 31 del presente mes de octubre, así como el inicio de importantes obras de infraestructura vial y social en los próximos meses.

En torno a las demás demandas que plantean las organizaciones, como es el caso de la terminación de la avenida de circunvalación, el mandatario le señaló que existe un impasse por la negociación de terrenos privados para los pasos a desnivel, pero que los trabajos iniciarán en un plazo de seis meses.

También anunció la intervención de varios sectores barriales y urbanizaciones para el asfaltado de sus calles, que iniciaran en los próximos 15 días.

Otro acuerdo fue relativo al transporte para estudiantes universitarios, se acordó dar solución con el envió de dos autobuses en el día de hoy y otros tres en los próximos días.

Se anunció que el edificio del antiguo hospital será desalojado y readecuado para albergar un centro para niños con autismo y los laboratorios del recinto San Francisco de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.

En torno al reclamo de asentamiento agrario, se anunció la conformación de una comisión con la participación de los dirigentes César Trinidad y Darío Bidot, con la finalidad de agilizar el proceso del asentamiento agrario en la zona.

El presidente Abinader explicó a los dirigentes que, por su alto costo, la carretera San Francisco de Macorís-Rio San Juan, se realizará un plan de construcción por etapas, priorizando el tramo Naranjo Duce-Río Boba y la construcción de un puente.

Los representantes de las organizaciones, tras anunciar la suspensión de la huelga general, dijeron que, siendo el presidente, la máxima figura del Estado y ante los compromisos asumidos, adoptaron la decisión de suspender el llamado.