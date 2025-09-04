El dirigente perremeísta Dr. Guido Gómez Mazara afirmó que la lucha contra la corrupción y la impunidad del gobierno del presidente Luis Abinader le está devolviendo al pueblo dominicano lo robado durante los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Resaltó el reciente acuerdo al que arribó Max Montilla, cuñado del expresidente Danilo Medina, con el Ministerio Público, en el marco del caso de corrupción Antipulpo, en virtud de cual el Estado Dominicano recupera más de RD$3,082 millonees, 717 mil 999.

A su juicio, que una suma tan alta fuera sustraída por uno de los imputados en un caso de corrupción explica en gran medida la razón por la cual "el gobierno del cambio encontró sin solución todos los problemas importantes del país como la salud, la educación y el transporte".

"Con lo que devolverá el cuñado de Danilo Medina se financia el presupuesto de varias instituciones vitales para el país como la Defensa Civil, cuyo fin es salvar vidas, la cual cuenta con un presupuesto de RD$268 millones 693,352.86 o el Ministerio de Agricultura que debe garantizar la seguridad alimentaria de quienes habitan este territorio, cuyo presupuesto anual no llega a los 3 mil millones de pesos que deberá devolver Max Montilla, pues sólo dispone de RD$2,800 millones 540,706.96″, precisó.

Dr. Guido Gómez Mazara.

El Dr. Gómez Mazara indica otros ejemplos, como el ministerio de Cultura, con un presupuesto de poco más de 2 mil 800 millones de pesos; el ministerio de la Mujer, con apenas 1,270 millones 564 mil pesos; el ministerio de la Juventud, con 754 millones 735 mil pesos.

También, entre otras entidades, señaló los casos de los consejos de la Persona Envejeciente y Para la Niñez y la Adolescencia, dos presupuestos que bordean los 1,900 millones de pesos.

Caso Antipulpo

El prinicipal imputado en el caso de corrupción Antipulpo, Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina, trambién fue hallado culpable y condenado.

El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, que tiene a cargo el caso de corrupción denominado Antipulpo, declaró culpable al ciudadano Alexis Medina Sánchez por pago de sobornos, lavado de activo y asociación de malhechores.

Medina Sánchez fue condenado a siete años de prisión a cumplirse en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres y al pago de las costas penales. Según el expediente Medina Sánchez estafó al Estado con 4 mil millones de pesos.

