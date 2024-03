Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Partido Revolucionario Moderno (PRM) respondió a las denuncias y exigencias de la alianza opositora integrada por los partidos Fuerza del Pueblo, Revolucionario Dominicano y De la Liberación Dominicana, sobre alegadas irregularidades y violaciones a las normas electorales ocurridas en los comicios municipales del 18 de febrero.

En una declaración emitida por el PRM, a través de su dirigente Eddy Olivares, afirma que durante los 20 años de gobiernos del PLD se violaron las garantías electorales que ahora la oposición está reclamando.

Olivares dijo que el PRM apoya todas las disposiciones de la Junta Central Electoral que contribuyan con la integridad de las elecciones, porque es un partido coherente, y que los hechos demuestran su compromiso de contribuir con elecciones objetivas, libres, transparentes y equitativas.

"Los partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y Fuerza del Pueblo (FP), con sus líderes Leonel Fernández y Danilo Medina, están reclamando garantías electorales que se han cumplido en este proceso, contrario a lo que ocurrió en las diferentes elecciones que se celebraron durante sus 20 años de gobiernos peledeistas, las cuales se caracterizaron por tener las más bajas calificaciones en integridad electoral de América Latina, solo superadas Haití", expresó.

Sostuvo que mucho antes de la proclama electoral, la oposición inició un maratón de denuncias y cuestionamientos contra el proceso electoral y la Junta Central Electoral, convencidos sus dirigentes de que no tenían la más mínima posibilidad de alcanzar una votación significativa.

"Todos recordamos la peregrina denuncia que presentaron ante la Junta Central Electoral sobre la base de un tweet, advirtiendo de la presencia en el país de hackers contratados por el PRM para boicotear las elecciones", precisó Eddy Olivares.

Dijo que, de igual manera, sorprende el cuestionamiento sin ningún fundamento al director de Juntas Electorales, Ramón Urbáez, quien fue designado en ese cargo en el año 2007, hace 17 años, y, por tanto, le correspondió dirigir ese departamento en las elecciones ganadas por los expresidentes, Leonel Fernández y Danilo Medina.

Resaltó que las denuncias de la oposición no tienen ninguna credibilidad ante la ciudadanía, como lo demuestra la respuesta que le dieron los electores en las elecciones municipales, en las que el 60% votó por los candidatos del PRM y sus aliados.

Agregó que en lugar de culpar al PRM y a la JCE de su fracaso en las elecciones municipales y de la aplastante derrota que, con toda seguridad, recibirán en mayo, lo aconsejable para el PLD y la FP es que se hagan la correspondiente autocrítica ante el país, para que tengan mayores posibilidades de competir en las elecciones del 2028.

"Aunque el general Otaño y la Policía Militar Electoral no necesitan más defensa que su comportamiento correcto y apegado a la institucionalidad, no puedo dejar de expresar mi sorpresa y decepción por ese injusto y tremendista planteamiento del PLD y FP, que no se corresponde con el compromiso democrático que deben observar dos partidos liderados por expresidentes que gobernaron durante 20 años", expresó.

Olivares dijo que, por el contrario, el general Otaño y la Policía Militar Electoral merecen ser reconocidos y felicitados por los partidos y el país, debido a su desempeño ejemplar, en el que no se produjo una sola queja por maltrato a la ciudadanía ni a los candidatos y dirigentes de los partidos.

A juicio de Eddy Olivares es una pena que los opositores pretendan utilizar también a la Policía Electoral como chivo expiatorio, cuando su principal función es velar por la preservación, conservación y mantenimiento del orden en los locales de la Junta Central Electoral, la cual cumplió con notas sobresalientes, así como la preservación, conservación y mantenimiento del orden en las mesas electorales, en las cuales no se produjo un solo incidente.

Recordó que los informes de los observadores electorales no se refirieron a la compra cédulas, cada vez menos efectiva, como exclusiva de ningún partido en particular.

Acusó al PLD y a la FP de tratar de manipular los informes de Participación Ciudadana, la Misión de Observación de la Organización de Estados Americanos (OEA), IDEA y otras instituciones, los cuales fueron todos de reconocimiento a la calidad e integridad de las elecciones.

"Sin embargo, el ciudadano que fue atrapado comprando cédulas es un dirigente de los referidos partidos de oposición", dijo.

Insistió en que los opositores tratan de confundir al país y empañar el proceso, cuando todo el mundo sabe que el PLD es un partido que se caracterizó siempre por intentar comprar después del mediodía a todo el que no se presentara a votar.

"Ellos siempre hicieron alarde de los famosos padroncillos que usaban con esos fines. Es una práctica de manufactura peledeista que nosotros condenamos. Nosotros estamos de acuerdo que, de ser posible, los duplicados de las cédulas de identidad y electoral se expidan hasta el mismo día de las elecciones", sostuvo.