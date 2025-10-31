Presentarán en la UASD el Atlas Histórico del Movimiento 14 de Junio

El Museo de la Dignidad Dominicana y el Centro de Estudios 14 de Junio anunciaron la presentación del libro digital Atlas Histórico del Movimiento Revolucionario 14 de Junio.

El acto se realizará el jueves 6 de noviembre a las 10:00 de la mañana, en el cuarto piso de la Biblioteca Pedro Mir, en la sede central de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

La publicación forma parte de la colección Lecturas del Centenario de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y busca aportar a la comprensión histórica del movimiento revolucionario dominicano.

