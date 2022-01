Por qué las "Fake News" son más peligrosas en República Dominicana

José M. Santana, economista y analista político. Foto: © Mery Ann Escolástico. Acento.com.do Fecha:17/01/2022

Con la irrupción de las llamadas redes sociales de la internet, sobre todo Twitter y Facebook, ha tomado fuerza la difusión de noticias falsas, ahora conocidas con el nombre en inglés "Fake News".

Para el economista y analista político José M. Santana, que pertenece a los investigadores asociados al profesor Noam Chomsky, en el Massachusetts Institute of Technology (MIT), en la República Dominicana esas redes sociales han sido tomadas por personas de la extrema derecha.

"Se está produciendo una polarización, los niveles de extremismo me preocupan. Y en República Dominicana todavía estamos a tiempo de detener eso, si actuamos racionalmente", explicó.

El mundo de Twitter es de 180 caracteres en el cual la percepción se impone a la realidad. "Se toma menos de tres minutos subir una noticia falsa o un tuit falso, y te puede tomar semanas para tratar de aclarar esa noticia falsa", indicó.

Advirtió que los ultraderechistas, sobre todo, se valen de Twitter para difundir odios, noticias falsas y difamar a figuras públicas o cualquier ciudadano, sin ninguna consecuencia legal.

Reconoció que aunque también los izquierdistas utilizan las redes sociales, son menos beligerantes que los derechistas.

Santana abogó porque se legisle para establecer límites y consecuencias en el uso de las redes sociales, y recordó que en 2020 la propia empresa propietaria de Twitter tuvo que cerrar la cuenta al entonces presidente Donald Trump, porque el gobernante estadounidense le dio un uso negativo.

Recordó el reportaje The (almost) complete history of 'fake news' publicado por BBC News en enero 22, 2018, que obtuvo el siguiente hallazgo:

“Fue a mediados de 2016, cuando el editor de medios de Buzzfeed, Craig Silverman, notó un curioso flujo de historias completamente inventadas que parecían originarse en una pequeña ciudad de Europa del Este. ‘Terminamos encontrando un pequeño grupo de sitios web de noticias, todos registrados en la misma ciudad de Macedonia llamada Veles’, recuerda Silverman. Él y un colega comenzaron a investigar, y poco antes de las elecciones de EE. UU. identificaron al menos 140 sitios web de noticias falsas que atraían grandes cantidades de personas en Facebook. BuzzFeed News identificó a más de 140 sitios web pro-Trump que eran manejados desde una sola ciudad en la antigua República Yugoslava de Macedonia.”

José M. Santana fue entrevistado en el programa A PARTIR DE AHORA, de ACENTO TV.

