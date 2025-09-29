El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) denunció que, a casi dos años de la renegociación del contrato de concesión de los aeropuertos (Aerodom) y el adelanto de US$ 775 millones (equivalentes a RD$ 44,592 millones), las obras de infraestructura anunciadas por el Gobierno no han sido iniciadas, mientras los recursos ya fueron gastados.

El PLD recordó que en noviembre de 2023, el presidente de la República aseguró que los fondos serían destinados a proyectos que "transformarían la vida de los dominicanos". Sin embargo, hoy la realidad es que las obras prometidas no existen, afirmó en una rueda de prensa.

Entre las 0bras prometidas y que, según la organización política no han sido ejecutadas o se encuentran en proceso, el PLD citó:

Puente levadizo sobre el río Ozama para sustituir al puente flotante: US$ 50 millones (RD$ 3,000 millones) ya gastados sin iniciar la obra.

para sustituir al puente flotante: ya gastados sin iniciar la obra. Puente paralelo al Jacinto Peynado , entre la Máximo Gómez y Hermanas Mirabal: US$ 56 millones (RD$ 3,360 millones) comprometidos, sin avances.

, entre la Máximo Gómez y Hermanas Mirabal: US$ 56 millones comprometidos, sin avances. Paso a desnivel Sabana Perdida – La Victoria , intersección Charles de Gaulle: US$ 30 millones (RD$ 1,800 millones) consumidos, obra no iniciada.

, intersección Charles de Gaulle: US$ 30 millones consumidos, obra no iniciada. Unidad Traumatológica del Hospital de San Cristóbal: RD$ 900 millones anunciados, sin ejecución.

del Hospital de San Cristóbal: anunciados, sin ejecución. Solución vial República de Colombia con avenida de Los Próceres, hasta Jacobo Majluta: RD$ 6,480 millones prometidos, sin evidencia de fondos.

República de Colombia con avenida de Los Próceres, hasta Jacobo Majluta: prometidos, sin evidencia de fondos. Asfaltado en La Caleta, Boca Chica y zonas aledañas al AILA : de RD$ 21,000 millones prometidos, solo se ejecutaron RD$ 276 millones .

en La Caleta, Boca Chica y zonas aledañas al : de prometidos, solo se ejecutaron . Vía expresa Plaza de la Bandera – Isabel Aguiar – Autopista 6 de Noviembre: de RD$ 8,880 millones, apenas se invirtieron RD$ 1,265 millones.

El PLD calificó este manejo como una muestra de improvisación, falta de transparencia y ausencia de planificación, que hipotecó el futuro del país con una renegociación anticipada por 37 años sin resultados visibles para la ciudadanía.

“Cada peso malgastado es un hospital que no se construyó, un puente que no se levantó, un conductor atrapado en tapones o un estudiante transitando calles inservibles. El pueblo merece respuestas y soluciones reales, no promesas vacías”, dijo Carlos Manzano, titular de la Secretaría de Administración Pública, quien leyó un comunicado en representación del partido morado.

El PLD exigió al Gobierno "responder con claridad" cuándo se ejecutarán las obras prometidas y si será con nuevos préstamos que se intentará cubrir lo ya gastado.

Según el PLD, de acuerdo con registros del Sistema Integrado de Información de la Gestión Financiera (SIGEF), en 2024 se usaron RD$ 40,132 millones (cerca del 90 % de los recursos) de los aportes de Aerodom en gasto corriente, subsidios y programas sociales no planificados.

Incluso, RD$ 1,000 millones fueron destinados a Senasa, institución hoy envuelta en un escándalo de corrupción y déficit.