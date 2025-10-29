El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Johnny Pujols, expresó preocupación ante la frecuencia con que el Gobierno recurre al mecanismo de Situación de Emergencia, advirtiendo que no siempre es la vía más adecuada para responder a los escenarios de calamidad.

Manifestó que "hay una tendencia del gobierno a utilizar mucho el mecanismo del Estado de Emergencia y eso es preocupante", porque a veces no es necesario utilizarlo, para asistir a la gente que necesita la solidaridad del Estado.

Pujols consideró que, si bien es importante asistir a quienes sufren los embates de eventos graves, “no podemos abusar del Estado de Emergencia, no hay necesidad de utilizarlo en extremo para darle asistencia a la población”.

Al ser consultado sobre la posibilidad de que el Gobierno evalúe declarar un nuevo estado de emergencia, el dirigente peledeísta recomendó prudencia y recordó que “hay que esperar primero qué puede suceder en los próximos días, pero al parecer lo peor con el paso de la tormenta Melissa, ya ha sucedido”.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Subrayó que "la tendencia oficialista" a utilizar ese recurso debe analizarse con sentido crítico y responsabilidad institucional.

Sobre la suspensión de la docencia y las labores por varios días, como parte de las medidas para resguardar vidas, Pujols resaltó que, en esta ocasión, la información fluyó de manera adecuada.

“Nosotros somos un partido de oposición y cuando toca hacer oposición la hacemos, pero en esta ocasión la información se le brindó oportunamente a la población”, afirmó el secretario general.

El dirigente peledeísta destacó la actitud del PLD ante el llamado del gobierno para prevenir pérdidas de vida debido al paso de Melissa, señalando que la organización puso a disposición de las comunidades toda su militancia y suspendió actividades para colaborar con la población.

“El PLD también se puso a la altura de la circunstancia, expresando su solidaridad, suspendimos las actividades y pusimos a la militancia al servicio de las comunidades y de la gente que necesitaba el auxilio de nosotros”, apuntó Pujols.

Las declaraciones fueron ofrecidas por Johnny Pujols en la entrada de la Parroquia donde se celebró la misa de recordatorio por el fallecimiento de Reinaldo Pared Pérez, exsecretario general y figura emblemática del PLD.

Johnny Pujols aprovechó la ocasión para resaltar la vida y obra del dirigente fallecido, a quien definió como “un ejemplo de ciudadano y militante político siempre comprometido con causas e ideas nobles”.

Finalmente, Pujols destacó el legado de Reinaldo Pared Pérez, subrayando su formación íntegra en el seno del PLD y su compromiso como demócrata y servidor público.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más