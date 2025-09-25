El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) condenó el genocidio en Gaza, documentado en el informe de la Comisión Internacional de Investigación de la ONU, y exigió el cese inmediato de la masacre, así como el levantamiento del bloqueo que oprime al pueblo palestino.

Durante una rueda de prensa en la Casa Nacional Reinaldo Pared Pérez, el presidente Temístocles Montás instó al Gobierno a sumarse a la condena internacional y a respaldar en los foros multilaterales las iniciativas de paz y justicia impulsadas por la ONU y la Corte Penal Internacional.

Montás manifestó que el presidente de la República, Luis Abinader, debió utilizar el escenario de la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para condenar la masacre que se está cometiendo contra el pueblo palestino, como lo han hecho los países de Latinoamérica y Europa.

Asimismo, destacó que República Dominicana reconoció oficialmente al Estado de Palestina el 15 de julio de 2009, y exigió coherencia en la política exterior para respaldar ese reconocimiento con acciones concretas.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

“El PLD, coherente con su vocación progresista, se coloca del lado de la historia que defiende la vida, la justicia y la paz. ¡Alto al genocidio en Gaza! ¡Solidaridad con Palestina!”, proclamó Montás.

Además, Montás advirtió que los crímenes denunciados constituyen una violación flagrante del Derecho Internacional y de los principios más elementales de humanidad.

En un documento presentando a los medios de comunicación, la organización política citó a Navi Pillay, presidenta de la comisión de la ONU, quien afirmó que la responsabilidad de estos crímenes recae en las más altas autoridades israelíes, que han orquestado una campaña genocida durante casi dos años con la intención de destruir al pueblo palestino en Gaza.

En ese orden, el PLD rechazó todo tipo de terrorismo, ya sea ejercido por grupos armados como Hamás o por Estados que utilizan su poder militar para someter poblaciones civiles.

“El terrorismo, venga de donde venga, atenta contra la paz, los derechos humanos y la convivencia entre los pueblos”, manifestó la organización política en el documento.

De su lado, Montás subrayó que la solidaridad con Palestina responde a la tradición progresista y humanista del PLD, surgida de la lucha contra toda forma de opresión.

“Nuestra condena al genocidio en Gaza no significa respaldo a organizaciones que practican la violencia indiscriminada, sino un compromiso con la justicia, la vida y la paz”, puntualizó.

El PLD llamó a los pueblos y partidos progresistas del mundo a no guardar silencio ante la injusticia, y exhortó especialmente a la juventud dominicana y latinoamericana a mantener viva la solidaridad con Palestina.

“La lucha por la libertad y la dignidad de un pueblo es la lucha de todos los pueblos”, enfatizó Montás.

Finalmente, el PLD reafirmó que ninguna razón de Estado ni interés geopolítico puede justificar el exterminio de un pueblo y que la comunidad internacional está obligada moral y jurídicamente a actuar.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más