La coordinadora general de Participación Ciudadana instó a la Junta Central Electoral debe buscar la manera de que no vuelva a suceder lo que se vio en las afueras de los centros de votación en los comicios municipales del 18 de febrero, de cara a las votaciones presidencial y congresual del 19 de mayo, donde había una abierta campaña electoral, de todos los partidos, e inclusive, con carpas instaladas.

Nora Elizabeth Sánchez Padilla (Lizzie) recordó que eso es un delito electoral, además de que la ley prohíbe que no puede haber aglomeración de personas, ajenas al proceso de votación, por lo menos a 20 metros del lugar donde se está sufragando.

Sánchez Padilla dijo que el órgano comicial está en la obligación de corregir esa situación e impedir que no suceda el próximo mes de mayo, tal y como se lo hicieron saber en su informe de observación del citado certamen.

Insistió que la Junta tiene que tomar medidas para evitar ese derroche de propaganda que se montó desde el día anterior a las votaciones del 18 de febrero, actuando de acuerdo con lo que establece la ley, para que no se dé esa profusión de campaña electoral.

Sostuvo que otra recomendación que hacen al órgano comicial es lo inherente al entrenamiento de la Policía Militar Electoral que, en las pasadas votaciones, solo se limitó a lo que pasó a lo interno de los recintos.

“Sin embargo, frente a la cara de ellos, frente a la puerta de los recintos, se veían una gran cantidad de personas que no estaban en filas para votar, estaban haciendo campaña, comprando y vendiendo cédulas, que fue obvio a los ojos de todo el mundo”, reprochó.

Remachó que esas son situaciones que la Junta tiene que tomar las medidas para evitarlas y sancionarlas de acuerdo con lo que la ley indica, en cuanto al régimen de consecuencias para esos delitos electorales.

“Son puntos para mejorar, a corregir y, por ejemplo, a casi nadie le prohibieron entrar con celulares a los centros de votación, yo entré con el mío, aunque se de personas que no le permitieron entrar con dichos dispositivos a sus recintos, no fue una constante el que no se entrara con celular, como debe ser”, deploró la Coordinadora general de Participación Ciudadana.

Sánchez Padilla indicó que por eso se pudo observar a un joven que grabó con su celular su voto y lo subió a las Redes Sociales, entonces, eso implica que muchas personas podían hacer eso mismo, “tomarle foto a su voto y llevárselo quienes le iban a dar unos chelitos”.

“Esas son situaciones que la Junta tiene que revisar y tomar las medidas pertinentes, aplicar la norma, y las consecuencias que contempla la ley para esos casos”, recalcó.

La dirigente de la organización cívica no partidista llamó a los partidos políticos a aprender de la ciudadanía, y asumir la actitud de la población, que ha ido en orden a votar, y las organizaciones políticas deben hacer lo mismo, tienen que entender que el día de las votaciones, el que va a ejercer el sufragio tiene decidido por quien va a votar, y que nunca la compra de votos y conquistar a las personas en ese momento ha hecho la diferencia.

No obstante a las observaciones anteriores, Participación Ciudadana felicitó a la Junta Central Electoral por haber hecho un trabajo extraordinario en cuanto a la organización de las pasadas votaciones, fueron unas elecciones diáfanas, transparentes, como la que más, y no hubo ningún tipo de inconvenientes en todo el transcurso de las elecciones.

Nora Elizabeth Sánchez Padilla fue entrevistada por Héctor Herrera Cabral en el programa D´AGENDA que cada domingo se difunde por Telesistema canal 11 y TV Quisqueya para los Estados Unidos.