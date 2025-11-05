El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, aseguró este miércoles que ese órgano legislativo aprobará la cesantía laboral sin modificaciones, tal como fue remitida desde la Cámara del Senado y como habían reclamado los sindicatos, en el marco de la reforma a la Ley 16-92, sobre el Código de Trabajo.

En declaraciones a periodistas, Pacheco afirmó que "no habrá cambios en ese aspecto" y que la ciudadanía "puede estar tranquila".

También expresó que los demás puntos del Código Laboral están siendo evaluados por la Comisión de Trabajo, presidida por el diputado Mélido Mercedes.

Dijo que la comisión recibió la pieza aprobada por el Senado la semana pasada y se espera que emita sus recomendaciones para que el pleno pueda conocer la iniciativa en la próxima sesión.

La Cámara del Senado aprobó el pasado 16 de octubre en segunda lectura el proyecto que modifica el Código de Trabajo que contempla como nueva conquista la permanencia de la cesantía de los trabajadores, la inclusión de la modalidad del teletrabajo, la eliminación de la aplicación del 10 por ciento de las propinas a los deliverys, la ampliación de la licencia por matrimonio, así como el otorgamiento de 20 minutos tres veces al día a las madres en periodo de lactancia, resumió la cámara alta en un comunicado.

El sector empresarial, sin embargo, ha señalado que dicho proyecto "lejos de modernizar" el marco normativo "representa un retroceso".

En julio pasado, tras la aprobación en primera lectura de dicha reforma, representantes de sector precisaron que, tras revisar, "constatamos que desconoce importantes acuerdos alcanzados tras años de trabajo en el marco del diálogo tripartito y no refleja los principios de equilibrio y sostenibilidad que el país requiere".

Por el contrario, aseguraron, introduce disposiciones que aumentan significativamente los costos laborales, sin considerar la realidad de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), que representan más del 98 % del tejido productivo nacional.

A la vez, desincentivan la creación de nuevos empleos formales, en un contexto en que la informalidad ya supera el 55 % de la fuerza laboral, al tiempo que atenta con los esfuerzos de formalizar las empresas, de acuerdo con lo expuesto.

También, afirmaron, sobrecargan los procesos judiciales, generando mayor incertidumbre jurídica y debilitando el clima de inversión necesario para atraer capital nacional y extranjero.

