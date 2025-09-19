El secretario general del partido Opción Democrática (OD), Miguel Alejandro Martínez, llamó este jueves a establecer un límite al gasto público destinado a publicidad y propaganda estatal, al tiempo que exigió mayor transparencia sobre el uso de estos recursos.

Martínez criticó que para este año para la prestación de servicios de estrategia de comunicación, colocación de medios y servicios afines, el Gobierno contrató RD$ 2,700 millones de pesos en publicidad gubernamental lo cual aumentó el gato publicitario sobrepasando los RD$ 10,000 millones.

Advirtió que el Estado no puede continuar financiando la promoción de figuras políticas con fondos públicos, práctica que, según afirmó, desvía el verdadero propósito de la comunicación institucional.

“Hay que ponerle tope al gasto en publicidad y propaganda del Estado, y además, debe especificarse claramente el uso que se le da a esos recursos”, expresó.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

En ese sentido, el dirigente político propuso que el presupuesto destinado a estos fines sea delimitado dentro del Presupuesto General de la Nación, y que esté orientado exclusivamente a informar sobre la ejecución de políticas públicas, campañas educativas y promoción de servicios esenciales para la ciudadanía dominicana, como el Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1.

Martínez resaltó que la comunicación gubernamental debe estar al servicio de la ciudadanía y no de intereses particulares.

“Proponemos un tope claro y que ese gasto esté enfocado en informar sobre las ejecuciones del gobierno, campañas educativas y la promoción de servicios ciudadanos”, enfatizó.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más