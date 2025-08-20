El miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Omar Guevara anunció este miércoles su renuncia irrevocable a esa organización política, tras más de tres décadas de militancia.
A través de una carta remitida al presidente del partido morado, Danilo Medina, Guevara presentó su renuncia de manera irrevocable a la organización política, así como a su posición como de miembro del Comité Central, indicando que durante su trayectoria entregó “lo mejor” con la convicción de servir al pueblo dominicano y aportar desde cada espacio que se le permitió.
“Me retiro con la satisfacción de haber actuado siempre con responsabilidad, honestidad y amor por la patria”, expresó.
El político agradeció a sus compañeros por el apoyo, las enseñanzas y la confianza brindada en los diferentes momentos de su trayectoria.
