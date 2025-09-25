El Movimiento Académico Nuevo Humanismo puso en circulación el libro Nuevo Humanismo: Fundamentos Teóricos y Filosóficos en el Paraninfo de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

La obra es autoría de los docentes Francisco Acosta Pérez, Julio Cuevas, Luisa Navarro, Bartolo García Molina, Juan de la Cruz, Fernando Fernández Duval, Juan Tomás Olivero Figuereo y Juan Francisco Viloria Santos.

En el mismo acto, el movimiento presentó a sus candidatos académicos para los próximos comicios universitarios.

La Dra. Rosalía Sos Pérez fue proclamada como candidata a la Rectoría de la UASD.

El maestro Francisco Acosta Pérez fue postulado a la decanatura de la Facultad de Humanidades.

El Dr. Juan de la Cruz fue presentado como candidato a la vicedecanatura de esa facultad.

El Movimiento Académico Nuevo Humanismo también oficializó a sus postulantes para las escuelas de Historia y Antropología, Filosofía, Letras y Comunicación Social.

