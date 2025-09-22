Leonel lamenta 'retroceso de RD' tras apagón de este domingo en el AILA

El expresidente de la República Dominicana y presidente de la Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, lamentó el prolongado apagón registrado en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), al considerar que constituye un serio daño a la imagen del país frente a la comunidad internacional.

“Les confieso honestamente que en estos momentos veo con gran pena el terrible retroceso que estamos experimentando en la República Dominicana”, expresó Fernández durante un multitudinario acto en Manhattan.

El exmandatario calificó el incidente en la terminal aérea como un golpe doloroso para la reputación del país. “Que el Aeropuerto Internacional de las Américas, José Francisco Peña Gómez, hoy haya sido afectado por un prolongado apagón, a mí particularmente me hiere el alma, porque lo que está ocurriendo es el desprestigio internacional de la República Dominicana. Eso no podemos permitirlo”.

Fernández agregó que no es aceptable que, tras décadas de avances, se produzcan fallas de esa magnitud en una instalación estratégica.

“No es posible que en nuestro país, después de tantos esfuerzos y de tantos avances, en el aeropuerto se produzca un apagón, y que se prolongue ese apagón, y que no se sepa la causa del apagón”, señaló.

Las palabras fueron ofrecidas en el marco de la juramentación de nuevos miembros de la Fuerza del Pueblo en Nueva York, en un acto que congregó a cientos de dominicanos.

Entusiasmo

Fernández sostuvo que el entusiasmo que despierta la Fuerza del Pueblo responde al desgaste del actual gobierno y a la confianza en su propuesta política.

“Todo eso es lo que está provocando este entusiasmo en torno a la Fuerza del Pueblo, porque con su presencia, con su juramentación y con la multiplicación de gente que viene a nuestra organización, se está diciendo que en el 2028 e’ pa’ fuera que van”, proclamó.

Durante su discurso, el exmandatario destacó la importancia de los dominicanos en el exterior, tanto en los Estados Unidos como en otros países, y la necesidad de vincularlos directamente al desarrollo nacional.

“Para poder alcanzar esa alianza estratégica que nos permita movernos al mismo ritmo en materia educativa, en materia de salud, en materia ecológica, medioambiental, en materia tecnológica y cultural, vamos a crear el Ministerio de los Dominicanos en el Exterior”, anunció.

Explicó que este organismo tendrá la misión de garantizar que los más de dos millones de dominicanos en la diáspora se sientan representados y formen parte activa de las políticas públicas de la nación.

