Julito Fulcar rinde cuentas y presenta el Plan estratégico de desarrollo sostenible de Peravia

En un acto que congregó a diversos sectores de la sociedad banileja, el senador de la provincia Peravia, Julito Fulcar Encarnación, presentó el miércoles la "Memoria de gestión 2024-2025″, para rendir cuentas de su primer año de ejercicio legislativo.

Fulcar Encarnación expresó que reafirma su compromiso con la transparencia, la cercanía y el desarrollo sostenible de la provincia.

La actividad, celebrada en el Auditorio del Recinto UASD Baní, contó con la presencia del presidente del Senado de la República, Ricardo de los Santos, y de los senadores Gustavo Lara Salazar (San Cristóbal), Eduard Espíritu Santo (La Romana) y Antonio Marte (Santiago Rodríguez), además de alcaldes, regidores, empresarios, líderes sociales, comunitarios y religiosos, quienes acudieron a respaldar al legislador peraviano.

El evento estuvo enmarcado por una presentación artística y cultural a cargo de grupos folclóricos y expresiones artísticas de la provincia, que dieron un toque de identidad y orgullo local a la jornada.

Durante su discurso, Fulcar destacó que rendir cuentas no es solo un compromiso legal, sino un deber moral y ético con el pueblo, resaltando que su gestión se ha basado en tres pilares fundamentales: representar con dignidad los intereses de Peravia, legislar con visión nacional y desarrollar una gestión cercana, transparente y humana.

“Rendir cuentas es mirar al pueblo de frente y decirle con claridad lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo y lo que seguiremos haciendo en nombre de la confianza que nos han otorgado”, expresó el legislador.

Entre los logros más relevantes, Fulcar presentó el Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible de Peravia 2025-2055, una herramienta de planificación colectiva que busca encaminar el desarrollo integral de la provincia durante los próximos 30 años.

“Este plan representa el más legítimo ejercicio de ciudadanía responsable, uniendo voluntades más allá de colores o intereses particulares, bajo la gran bandera de nuestra provincia Peravia”, afirmó.

El senador también resaltó la rehabilitación del antiguo edificio escolar de Peravia, que se convertirá en un Centro de Educación Especial para más de 200 niños y niñas con condiciones especiales; el programa de becas universitarias que beneficia a 45 jóvenes peravianos; y las acciones de apoyo social y comunitario canalizadas a través del Fondo de Gestión Social de la Oficina Senatorial.

Fulcar agradeció el acompañamiento de los distintos sectores que han respaldado su gestión y reafirmó su compromiso de seguir legislando con responsabilidad, fiscalizando con firmeza y gestionando con pasión.

“Seguiremos trabajando sin descanso, porque Peravia no se detiene. Nuestra provincia tiene todo para seguir creciendo: gente trabajadora, juventud talentosa y un espíritu emprendedor que no se rinde”, puntualizó.

Entre las autoridades locales presentes se destacan los alcaldes Iván Reyes, del municipio de Nizao, y Raúl Batista, del municipio de Matanzas, así como los directores y directoras de juntas distritales Amaury Castillo (Villa Fundación), Jesús Marte (Las Barías), Josefina Báez (Carretón), Confesor González (El Limónal), Ellionet Almonte (Santana), Juan Peña (Sombrero), Rosa Sánchez (Sabana Buey) y Dalma Arias (Paya), quienes acompañaron al senador Fulcar en esta rendición de cuentas.

También estuvieron presentes los diputados peravianos Carmen Leyda González y Willy Sánchez, junto al diputado del Distrito Nacional Carlos Sánchez, quienes resaltaron el trabajo legislativo, social y de articulación territorial impulsado por el senador Fulcar durante su primer año de gestión.

La Memoria de Gestión Senatorial 2024-2025 estará disponible en formato impreso y digital mediante código QR, e incluye los proyectos legislativos impulsados, las acciones de supervisión, las iniciativas sociales y los ejes del Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible.

