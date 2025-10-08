Para llevar a cabo una reforma fiscal se requiere de un consenso social que involucre a todos los sectores políticos, económicos y sociales, de la República Dominicana, pero los pasados gobiernos no se dedicaron a impulsar esta iniciativa por miedo al costo político.

Así lo declaró el senador de Peravia, Julito Fulcar, quien este martes participó como invitado en el programa Matinal de Telemicro (canal 5).

"Todas las reformas son traumáticas porque implican poner impuestos", expuso el legislador por el PRM, al tiempo de recordar que "los gobiernos anteriores no la hicieron huyendo al costo político en un país donde permanentemente se está inmerso en un proceso electoral".

Fulcar también habló con los panelistas de Matinal sobre la reforma a la Ley de Seguridad Social:

"Ya la Ley de Seguridad Social no aguanta más, este es el único país donde te pasas la vida trabajando y cuando sales jubilado, pierdes tu seguro médico", acotó el también dirigente cooperativista.

Consideró que una eventual reforma a la Ley de Seguridad Social ameritará el compromiso de todos los sectores de la vida nacional, y como legislador, espera que el Poder Ejecutivo se sume al proceso.

Patricia Báez Martínez Periodista Patricia Báez Martínez es periodista profesional, escritora y activista ecológica. Ver más