El partido Fuerza del Pueblo (FP) del expresidente Leonel Fernández anunció la convocatoria de una gran marcha para el próximo 30 de noviembre en respaldo de reclamos sociales del pueblo dominicano "frente a la situación de crisis e incertidumbre que atraviesa el país".

La decisión fue adoptada durante la primera reunión oficial de la Dirección Política luego del proceso electoral interno que ratificó como presidente a Leonel, a Radhamés Jiménez Peña como vicepresidente y Antonio Florián como secretario general, Fueron juramentados este lunes por el presidente de la Comisión Nacional Electoral de la FP, Henry Merán.

Durante la reunión, la Dirección Política acordó convocar una marcha pacífica el 30 de noviembre "como forma de expresar su respaldo a las demandas sociales de la población, ante lo que consideran una clara ausencia de respuestas del gobierno", se lee en una nota de prensa de la tolda opositora.

Esta entiende que "el país enfrenta una crisis profunda en diversos ámbitos, marcada por el alto costo de la vida, que golpea a las familias más vulnerables; el incremento de la inseguridad ciudadana, que mantiene en zozobra a barrios y comunidades; el aumento de los apagones, atribuidos a la falta de planificación y de acciones correctivas en el sistema eléctrico; y la escasez de agua potable en sectores urbanos y rurales".

Otro punto que resalta la nota de la FP para convocar la marcha alude a "la inestabilidad de la tasa de cambio del dólar, que afecta la confianza de comerciantes, empresarios y ciudadanos, impidiéndoles planificar sus actividades económicas con previsión".

La Dirección Política de Fuerza del Pueblo sostuvo que estos problemas afectan de manera directa la calidad de vida de los dominicanos y que "el Gobierno ha demostrado una preocupante incapacidad para ofrecer soluciones eficaces".

