La Comisión Ejecutiva del Frente Amplio calificó como un triunfo de la ética y la transparencia las recientes condenas contra la exlegisladora Rosa Amelia Pilarte y la recuperación de más de siete mil millones de pesos sustraídos al Estado por actos de corrupción, incluyendo el acuerdo judicial suscrito con Maxy Montilla.

Sin embargo, la organización política advirtió que estos fallos resultan insuficientes para una ciudadanía hastiada de la impunidad en una larga cadena de casos del pasado y del presente.

María Teresa Cabrera, presidenta del Frente Amplio.

"El sistema judicial dominicano sigue mostrando grietas profundas, donde los procesos por corrupción suelen terminar con descargas, condenas benignas o juicios maratónicos que al final favorecen a los acusados, salvo cuando se trata de ciudadanos comunes", señaló el Frente Amplio en un comunicado.

La entidad recordó que diversos estudios coinciden en que la corrupción sin consecuencias ha degradado la política dominicana y debilitado la confianza de la población en la democracia.

Aunque reconoció los esfuerzos del Ministerio Público en la persecución penal, insistió en que las sanciones recientes no bastan para contrarrestar el sentimiento ciudadano de burla e indefensión frente a los escándalos de corrupción protagonizados por las élites políticas y económicas.

