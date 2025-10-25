El Frente Amplio hizo un llamado al presidente Luis Abinader a ratificar el apoyo de República Dominicana en la Asamblea General de la ONU, a la demanda de terminar con el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de los Estados Unidos contra la República de Cuba.

“Desde hace años República Dominicana ha unido dignamente su voto a la inmensa mayoría de las naciones del mundo que condenan y han demandado reiteradamente, mediante resoluciones aprobadas en la Asamblea General de las Naciones Unidas, poner fin al bloqueo criminal, unilateral e ilegal contra Cuba, esperamos que nuestro país reafirme esa postura correcta, justa y digna”, expresó María Teresa Cabrera presidenta del Frente Amplio

El FA consideró que el bloqueo económico, comercial y financiero, impuesto unilateralmente por el gobierno de los Estados Unidos contra Cuba, constituye una evidente vergonzosa violación del derecho internacional que, además, agrede sensiblemente los derechos humanos de la población cubana en la medida que obstaculiza las posibilidades de desarrollo de la isla más grande de las Antillas caribeñas.

“Reiteramos nuestra solidaridad con el hermano pueblo y el gobierno cubano, instamos al concierto de naciones del mundo que siempre han apoyado la demanda del fin del bloqueo contra Cuba a ratificar esa postura” aseveró Cabrera.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Finalmente, la organización política, expresó qué, República Dominicana se ha unido a ese reclamo y debe mantenerse firme y reiterar su voto a favor del fin del bloqueo porque es una postura social y políticamente justa y éticamente correcta, donde debe imponerse la dignidad

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más