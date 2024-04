La senadora del Partido Revolucionario Moderno (PRM), por el Distrito Nacional, Faride Raful, rechazó las acusaciones realizadas contra el gobierno por supuestas compras de dirigentes políticos opositores, para apoyar la reelección del presidente Luis Abinader.

Raful, quien junto a José Ignacio Paliza coordina la dirección de campaña del PRM, reconoció, sin embargo, que existe un interés por un grupo de personas de "montarse en el cambio", dado que ven una oportunidad de volver al poder.

“Yo creo que hay de todo. Creo que hay gente que quiere montarse en el cambio, que ven una oportunidad para ocupar un espacio, que se acostumbró a estar en el poder y entiende que a través de filtrarse o pasarse al partido de gobierno puede abrírsele ese espacio, hay quienes están convencidos que Luis ha encabezado un cambio real y ha servido para cambiar la forma de hacer política”, explicó la alta dirigente oficialista.

La legisladora señaló que, a pesar de eso, la mayoría se acerca al partido con la voluntad de participar y aportar, "pero siempre habrá de todo, porque esa es la política, la política es una lucha de intereses, hay mucho oportunismo y transfuguismo, pero hay muchas personas que cree realmente en un cambio, y juzgar a todo el mundo de manera general yo no creo que sea justo” .

Dijo que los primeros sorprendidos son la dirigencia del PRM cuando dirigentes de la oposición se le acercan para decirle que quieren formar parte de la organización oficialista, e incluso, en esa etapa, a muchos le han dicho que hay que aguantar un poco, debido que no quieren enviar una señal en ese sentido y, por lo tanto, están trabajando de manera limpia.

“Yo creo que los partidos políticos fortalecen el sistema democrático y son piedra angular para fortalecer ese sistema que tiene que funcionar sobre los esquemas y postulados de la democracia en sí misma”, aclaró.

Agregó que aun cuando la democracia no sea perfecta, es el mejor sistema donde los ciudadanos pueden cohabitar, independientemente de las ideas que profese cada uno de los habitantes de un país.

Aseguró que el PRM no está enfocado en cooptar dirigentes de la oposición, pero sí en crecer, y por supuesto, llegarán fuerzas nuevas, la juventud, mujeres, para fortalecer ese proyecto que encabeza Luis Abinader que es esa transición de la institucionalidad, que se debilitó en la gestión pasada después de 16 años que el Partido de la Liberación Dominicana tuvo en el poder.

Trabajamos para obtener un 65 %

Raful quien es co-coordinadora de campaña del PRM, aseguró que el partido está trabajando para que el presidente Luis Abinader obtenga un triunfo superior al 65 %, y proyectan obtener más de 25 senadores con lo cual ampliarían la mayoría que tienen en la actualidad en la Cámara Alta.

La senadora, la cual no buscará repetir en el cargo, tras arribarse a un acuerdo con Guillermo Moreno, presidente del partido Alianza País, quien será el candidato al Senado por el partido oficialista, advirtió a los militantes, simpatizantes y aliados que la amplia simpatía que tiene esa organización política hay que convertirla en votos, a la vez que recordó que nadie debe "morir de éxitos".

Raful agregó que el propósito es que el primer mandatario cuente con una legitimidad apropiada de cara a un próximo cuatrienio donde deberá impulsar una serie de reformas estructurales que están pendientes, y se deberán comenzar a socializar desde el próximo mes de agosto.

Recordó que los dirigentes son los principales actores porque son quienes movilizan y buscan los votos, y protegen el sufragio en las mesas electorales el día de las elecciones, lo que implican que tienen un rol muy importante.

Entrevistada por Héctor Herrera Cabral en el programa D´AGENDA, Raful, dijo que la alta dirección está acompañando a esos dirigentes en la gestión de toda la parte operativa.

Explicó que conforme a las evaluaciones que tiene el partido oficialista, hay una amplia favorabilidad alrededor del presidente Abinader, pero insistió en que eso hay que convertirlo en votos porque el día de las votaciones es que se ganan los comicios.

“Entonces, estamos trabajando para un 65 % para que el presidente cuente con una legitimidad apropiada porque iniciará un nuevo mandato que al mismo tiempo es una continuidad, porque no son los primeros cuatro años, y se verá en un escenario donde deberá plantear algunas reformas estructurales pendientes, como la Seguridad Social, al Código Laboral que ha llevado mucho tiempo manoseándose y no termina de hacerse”, explicó.

Oposición participativa

En lo que respecta a proyectos legislativos, Raful recordó que el consenso es una herramienta de importancia para el presidente Abinader, con lo que, a su juicio, demuestra la vocación democrática del gobernante para que la oposición participe, como hizo con el Pacto Eléctrico.

“Tenemos un diálogo para iniciar las discusiones de un Pacto Fiscal que está pendiente en la República Dominicana desde hace más de una década, entonces, tenemos varios temas que para él iniciar el debate debe contar con una amplia legitimidad y el consenso de todos los actores políticos”, indicó.

“O sea, que en ese sentido, estamos trabajando, y en el tema senatorial yo creo que ganaríamos ampliamente el Congreso con más de 25 senadores en todo el territorio, aunque habría que ver el comportamiento con respecto a los diputados, no sé si tendremos mayoría absoluta, pero se proyecta una gran cantidad a favor del PRM y aliados”, agregó.

La senadora por el Distrito Nacional estimó que las reformas estructurales que se requieren se comenzarán a discutir a partir del mes de agosto cuando se inicie el próximo cuatrienio, porque haya una continuidad del poder y hay cosas que se deben finalizar, que son parte del actual periodo, y habrá movimientos en lo que concierne al tren gubernamental, a través de los ministerios y las direcciones, redirigirá algunas políticas públicas, y a quienes pondrá al mando será a otros nuevos responsables.

“Hay unos ajustes que siempre se hacen, y eso viene acompañado de un Congreso totalmente nuevo que debe tomar posesión a partir del 16 de agosto, donde la correlación puede variar, ya que estamos hablando de una mayoría completa, y los escenarios se verán mejor después del 19 de mayo”, detalló.

No obstante, dijo que ahora el enfoque es en las cinco semanas que falta del proceso electoral, que la gente vaya a votar de manera masiva, no crear sentimiento de que, “porque estamos ganado la gente no salga a votar, no, hay que llevar la gente a votar, tenemos que ir a votar, y la oposición debe participar de manera activa para fortalecer otros liderazgos”.