Faride denuncia miembros del PLD y FP bloquean Ley de Extinción de Dominio

Senadora Faride Raful (PRM-Distrito Nacional).

La senadora del Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) y miembro de la comisión que estudia el proyecto de Ley de Extinción de Dominio, Faride Raful, denunció que miembros del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) junto a integrantes de la Fuerza del Pueblo “han obstaculizado” la pieza legislativa para que no se apruebe.

“Esta ley ha sido producto de muchos estudios profundos, pero se está viendo obstaculizada por el PLD unido con miembros de la Fuerza del Pueblo presentes en la comisión…Trataron de incidentar el proyecto de ley de Extinción de Dominio”, dijo.

Raful señaló que una de las formas utilizadas por la oposición para "obstaculizar el proyecto" ha sido mediante la inclusión de temas que tienen que ver con reformas tributarias importantes pero que nada tienen que ver con el proyecto.

“Eso es una cortina de humo para ellos evadir la aprobación de una ley que protege más a miembros de su partido que se han hecho bastante ricos del patrimonio del pueblo dominicano”, remarcó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Faride Raful (@farideraful)

Denunció que desde el 2010, el PLD ha tratado de que en al Congreso Nacional no llegue la oportunidad de aprobar esa ley y que dicho partido ha encabezado todos los arreglos internos para que no haya un proyecto de esta naturaleza en el país.

Aseguró que el PRM tiene la voluntad de dejar al país esa ley y que si la misma no prospera no será por el bloque del partido oficialista.

“Trabajaremos para que el futuro del país no se vea comprometido con delincuentes que llegan a espacios de poder a burlarse de la gente…Si la ley de extinción de dominio no se aprueba en este Congreso Nacional no va a ser por el PRM, será culpa una vez más del PLD que desde el 2010 hasta el 2020 la mantuvo en el Congreso Nacional”, arremetió.

PLD da su versión

El senador y vocero del Bloque del PLD lamentó la forma en la que actuó la bancada del PRM en la comisión que estudia la Ley de Extinción de Dominio.

Explicó que este jueves la bancada abandonó la reunión de la comisión donde se culminaría el informe de la iniciativa, solo porque se había aprobado la inclusión de la elusión (evasión) fiscal.