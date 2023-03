El PLD pasó de combatir la corrupción a practicarla y a admitirla

Altos dirigentes PLD. Charles Mariotti, Danilo Medina y Abel Martínez.

La corrupción fue uno de los peores vicios y debilidades del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en sus gobiernos. Primero con el presidente Leonel Fernández, de 1996 al 2000 y de 2004 al 2012, y luego con el presidente Danilo Medina, de 2012 a 2020.

El PLD, que en sus años de oposición, de 1973 a 1996, fue un duro combatiente contra la corrupción de los goiernos de Joaquín Balaguer, de Antonio Guzmán y de Salvador Jorge Blanco, y que llegó a publicar dos ediciones especiales de su periódico Vanguardia del Pueblo, bajo el título El album de la corrupción, luego del llegar al poder se convirtió en un partido símbolo de la corrupción y del enriquecimiento ilícito al amparo del poder del estado.

"Los dominicanos saben muy bien que si tomamos el poder no habrá un peledeísta que se haga rico con los fondos públicos; no habrá un peledeísta que abuse de su autoridad en perjuicio de un dominicano; no habrá un peledeísta que le oculte al país un hecho incorrecto o sucio o inmoral", dijo Bosch en 1982.

Pero una vez en el poder, tanto permeó la corrupción al PLD, que hasta sus propios dirigentes llegaron a admitirla y a denunciarla, pero poco hicieron sus gobiernos para frenarla y combatirla.

Los altos dirigentes y funcionarios del PLD en momentos se han escandalizado o simplemente han admitido y criticado la corrupción de sus compañeros de partido y de gobierno.

Presidente Leonel Fernández se declaró incapaz

El presidente Leonel Fernández, que ahora lidera el partido Fuerza del Pueblo, pero que gobernó y lideró el PLD hasta su renuncia en 2019, admitió que era incapaz de enfrentar la corrupción entre los altos militares de su gobierno, por temor a que lo mataran.

Así lo revela el cable número 22151, del 28 de octubre de 2004, enviado por la Embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo al Departamento de Estado en Washington, información que formó parte de los Wikileaks.

Senador Félix Bautista (d) junto al expresidente Leonel Fernández (i).

Asimismo, según dos cables de la Embajada de Estados Unidos, uno del 6 de mayo de 2005 y otro del 27 de agosto 2008, el presidente Leonel Fernández admitió la existencia de corrupción en su Gobierno, pero se declaró incapaz de enfrentarla y temeroso de que, si actuaba contra los militares corruptos, lo derrocaran o lo mataran.

“Eso está más allá de mi capacidad de intervenir. Si un presidente latinoamericano interfiere seriamente con ese tipo de asunto de los militares, se arriesga a que atenten contra su vida”.

“Comentando sobre las fuerzas armadas, Fernández dijo que se sobreentiende que los militares de alto rango a menudo toman el 10% de los recursos que pasan por sus manos como “comisión”, añadiendo que las fuerzas armadas es una institución corrupta. Dijo que si se movía demasiado rápido cancelando a los oficiales corruptos, su propia posición estaría en peligro”, reza el Wikileaks.

Miguel Cocco se sintió escandalizado

El 29 de marzo de 2009, el entonces director general de Aduanas, Miguel Cocco, declaró: “Nosotros no esperábamos que en un gobierno presidido por un partido fundado por un hombre impoluto como el profesor Juan Bosch, se estuviesen cometiendo esas indelicadezas. Hay un estado de podredumbre en sectores del Gobierno”.

Y dijo más: “Hace falta una mano sancionadora y dura para ponerle coto a eso”. “Es que la corrupción en esta sociedad, por la impunidad que hay en todos los niveles, está haciendo prácticamente inviable los mejores propósitos de la nación dominicana. Y yo digo, con firmeza, que hay corrupción tanto en el sector privado como en el sector público". Cocco falleció el 20 de mayo de ese mismo año, 2009.

Euclides Gutiérrez Félix

En dos ocasiones, Euclides Gutiérrez Félix, que fue superintendente de Seguros, miembro fundador del PLD y figura emblemática en el Comité Político de esa organización, declaró en entrevistas con los medios que existíacorrupción en el gobierno peledeísta.

El 15 de abril de 2011 en el programa Versión Transparente, de Héctor Arias (conocido como El Talibán):

“Hay funcionarios que roban, que son ladrones”, expresó Gutiérrez Félix, en una entrevista en la que se defendió de las denuncias hechas por las periodistas Nuria Piera y Alicia Ortega, sobre supuestos actos de corrupción en la gestión del funcionario en la Superintendencia de Seguros.

Euclides Gutiérrez Félix.

Años antes, el diciembre de 2009, en una entrevista concedida a Gustavo Olivo Peña, entonces jefe de redacción del semanario Clave y del portal Clave Digital, Gutiérrez Félix admitió la existencia de corrupción en el gobierno del PLD.

“Hay mucha corrupción en este gobierno, y no lo podemos negar”, expresó con claridad el funcionario y alto dirigente peledeísta.

Posteriormente, al observar que las pugnas internas en el PLD amenazaban la unidad de ese partido y su permanencia en el poder, Gutiérrez Félix advirtió que los peledeístas se exponían a caer presos. En diciembre de 2020, declaró: "Si el PLD se va de ahí (del gobierno) esta vez vamos a ir todos a la cárcel, hasta el presidente y yo"

El PLD debe pedir perdón

El 18 de enero de 2021, el dirigente peledeísta Luis de León consideró que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) debía pedir perdón al pueblo dominicano por la corrupción que cometieron algunos de sus dirigentes y funcionarios en el gobierno.

El pleito de los Rodríguez en el INDRHI

En el año 2009, el presidente Leonel Fernández destituyó del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) al reformista Héctor Rodríguez Pimentel, y en su lugar nombró a quien antes había ocupado esa posición, el dirigente peledeísta Frank Rodríguez.

Entonces el Instituto Nacional de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP) acusó a Héctor Rodríguez Pimentel de utilizar RD$12 millones de la cooperativa del INDRHI de forma inapropiada.

Asimismo, un reportaje de Alicia Ortega revelaba que Rodríguez Pimentel usó más de RD$661 millones del INDRHI sin autorización.

En septiembre de ese año, Frank Rodríguez denunció que Rodríguez Pimentel había incurrido en serias irregularidades en el manejo de los recursos de esa entidad del Estado, hasta el punto de supuestamente dejarla sin dinero.

La respuesta de Héctor Rodríguez Pimentel no se hizo esperar, poniendo en entredicho la idoneidad de Frank Rodríguez:

“Frank Rodríguez cuando estuvo al frente del IAD nunca convocó al Consejo Directivo. Él está hablando como si no fuese un funcionario de este gobierno. Al que menos le conviene estar haciendo cuestionamientos es a él. Que no toque esa tecla".

"El Estado es una continuidad, este es un gobierno que apenas tiene un año, cualquier suplidor que tenga una deuda con esa institución (el INDRHI), se le da seguridad de que se va a cumplir el pago, porque el Estado es una continuidad, no es una gestión, porque no ha cambiado el Gobierno. Este gobierno apenas tiene un año y parece que a Frank piensa que fue que cambió el Gobierno.

“A él lo que le conviene es que se calle la boca, que se frene, porque hay teclas que si se tocan a él no le va muy bien”, dijo Rodríguez Pimentel.

En esos momentos Frank Rodríguez dispuso que el expediente con las irregularidades que le atribuyó Rodríguez Pimentel fuera depositado en la Dirección de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA), que dirigía Hotoniel Bonilla, pero no hubo ninguna investigación y acción de parte de ese organismo.

El 15 de julio de 2011, reporteros de Acento.com.do, cuando el INDRHI dio apertura a su oficina de Libre Acceso a la Información Pública, le preguntaron en qué habían quedado sus denuncias contra Rodríguez Pimentel, lo que motivó la siguiente respuesta de Frank Rodríkguez:

“Todo lo que ocurre en el Indrhi y ocurrió en la gestión pasada, lo tiene Hotoniel Bonilla. Usted le pregunta a Hotoniel Bonilla. Todas las informaciones que él nos ha pedido se la hemos enviado. Yo no soy el responsable del combate a la corrupción. Yo hablo de lo que nosotros hacemos en el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi). Él está ahí en frente, entonces pregúntele a él”.

El ingeniero Frank Rodríguez murió en junio de 2022.

El PLD y la corrupción: una bandera arriada

En el ejercicio del poder, el PLD arrió definitivamente la bandera de la lucha contra la corrupción, en la que sustentó sus años de oposición, primero contra los gobiernos de Joaquín Balaguer, entre 1973 y 1978, luego contra los de Antonio Guzmán y Salvador Jorge Blanco, de 1978 a 1986. De igual manera, denunció la corrupción de Balaguer en los gobiernos de 1986 a 1994, aunque este último gobierno esa lucha comenzó a declinar, porque buscaba el apoyo del líder del Partido Reformista para los comicios de 1996, como efectivamente obtuvo y llegó al poder por primera ocasión.

Durante los gobiernos del Partido Revolucionario Dominicano, de 1978 a 1982 y de 1982 a 1986, el PLD, entonces liderado por Juan Bosch, publicó dos ediciones especiales de su periódico semanal Vanguardia del Pueblo, a la que tituló “Album de la corrupción”. Las denuncias mostraban el nivel de vida los funcionarios perredeístas antes y después de llegar al gobierno, las casas que se habían comprado, los vehículos y otros bienes.

En 1996, ya retirado Bosch, la corrupción y el supuesto peligro de “fusión” de República Dominicana con Haití fueron los temas sobre los cuales basó su campaña el PLD, unido al Partido Reformista, que llevaron como candidato a Leonel Fernández, contra el Partido Revolucionario Dominicano, que llevó como candidato a José Francisco Peña Gómez.

Incluso, antes de esas elecciones el entonces aspirante presidencial Leonel Fernández llegó a denunciar que la corrupción se llevaba todos los años 30 mil millones de pesos del Estado, una suma muy elevada si se considera que el presupuesto nacional en el último gobierno de Joaquín Balaguer (1994-1996) apenas rondó los 26 mil millones de pesos.

En los hechos, lejos de disminuir o de corregirse, la corrupción se desbordó y convirtió en estructural en los gobiernos del PLD. Durante los gobiernos de Leonel Fernández y los de Danilo Medina hubo una actitud de permisividad hacia la corrupción, pese a todos los escándalos y a las evidencias de funcionarios y dirigentes peledeístas que se hicieron multimillonarios sin poder demostrar el origen lícito de sus patrimonios. Un de los casos más escandalosos ha sido el correspondiente al dirigente Félix Bautista, senador y hoy alto dirigente de Fuerza del Pueblo.

Tirar piedras hacia atrás

Francisco Javier García, Abel Martínez, Danilo Medina y Charles Mariotti.

Durante la campaña interna del PLD, por la candidatura presidencial de esa organización, el tema de la corrupción fue puesto en debate sólo por dos de los precandidatos peledeístas: Danilo Medina y Francisco Domínguez Brito.

Pasada esa contienda interna, el discurso de Danilo Medina cambió. Ya no tocó el tema de la corrupción, y se concentró en repetir que él era el verdadero cambio y que redimiría a los pobres, si era elegido presidente “con la ayuda de Dios”. Fue elegido, y prometió poner freno a la corrupción, y destituir a los funcionarios que fueran señalados hasta por el rumor público como posibles corruptos. La sociedad dominicana continuó esperando.

Durante los gobiernos de Danilo Medina, desde 2012 hasta 2020, la corrupción no solo se mantuvo, si no que tocó familiares cercanos del mandatario, como sus hermanos y hermanas, empezando por Alexis Medina, además de funcionarios de alto nivel como Donald Guerrero, José Ramón Peralta, Gonzalo Castillo (candidato presidencial del PLD en 2020), Francisco Pagán, general Adán Cáceres, Jean Alain Rodríguez, por solo mencionar algunos de los casos más notorios.

