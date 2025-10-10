Edgar Augusto Feliz Méndez asumió este jueves la titularidad de la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria, resultado de la fusión de Comedores Económicos del Estado Dominicano y el Plan de Asistencia Social de la Presidencia.

La creación de la nueva entidad se enmarca en la reorganización institucional del Gobierno, establecida mediante el Decreto 219-25 y bajo la coordinación funcional del Gabinete de Política Social.

Andrés Bautista, ministro administrativo de la Presidencia, encabezó la juramentación y destacó la relevancia de esta institución en la expansión de programas de asistencia dirigidos a la población vulnerable.

Edgar Augusto Feliz Méndez aseguró que la Dirección fortalecerá los programas de asistencia social y priorizará áreas de mayor impacto en República Dominicana.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

La nueva etapa busca superar los logros previos del Plan Social y de los Comedores Económicos, consolidando un servicio más eficiente, cercano y transparente.

La institución jugará un papel clave en la construcción de una sociedad igualitaria, promoviendo el desarrollo y el respeto de los derechos de las personas en condición de vulnerabilidad.

Sobre Edgar Augusto Feliz Méndez

El nuevo director es doctor en Derecho, con maestrías en Diplomacia y Relaciones Internacionales y en Derecho Civil/Procesamiento Civil, cursando actualmente un Máster en Administración Pública y Gestión Municipal en la Universidad de Castilla-La Mancha.

Nacido en 1960 en Barahona, ha sido director general de los Comedores Económicos del Estado Dominicano desde agosto de 2020, logrando aumentar la producción de 16,1 millones de raciones en 2020 a 51,6 millones en 2024, un incremento de 300 % en cinco años.

Durante su gestión, se instalaron más de 120 nuevos comedores a nivel nacional, avanzando hacia la meta de Hambre Cero en el país.

En el ámbito político, es presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en Barahona, coordinando exitosamente los triunfos electorales del partido en la región Enriquillo.

Ha ocupado cargos en la Administración pública como viceministro de Interior y Policía, viceministro de Turismo, subconsultor jurídico del Banco Central y asesor del Instituto Agrario Dominicano, además de representar al país ante organismos internacionales.

En su provincia natal, ha sido procurador fiscal, juez de paz y notario público, con una trayectoria destacada en el derecho, servicio público y política, consolidando su liderazgo en la gestión social y fortalecimiento institucional del país.

Decreto 219-25

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más