La Dirección del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en Santiago informó que el próximo domingo realizará la asamblea de la organización en esa provincia, la cual se enmarca en las actividades de fortalecimiento, contacto y motivación de la dirigencia y militancia peledeísta en la región del Cibao.

Durante una rueda de prensa realizada en el local provincial indicó que el encuentro estará presidido por el presidente del partido Danilo Medina y el secretario general, Johnny Pujols, y se llevará a cabo en el Bajo Techo, del Club Plaza Valerio, a partir de las 10:00 de la mañana.

Asimismo, explicó que, durante esta jornada, se abordarán temas estratégicos relacionados con la organización, la unidad interna y los proyectos de desarrollo político del PLD de cara al futuro.

En ese orden, el partido morado invitó a toda su militancia, simpatizantes y amigos de la organización política a participar en este encuentro, donde la “presencia de cada peledeísta representa un paso más hacia la unidad, la renovación y la victoria”.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más