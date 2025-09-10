El expresidente de la República, Danilo Medina recibió este miércoles el documento final del diálogo sobre la crisis haitiana y sus implicaciones para la República Dominicana, entregado por una delegación del Consejo Económico y Social (CES).

El también presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) emitió una nota de felicitación a la coordinación del CES por el deber cumplido, reconociendo la dificultad de arribar a un documento que refleje, al menos, “un consenso mínimo” entre sectores tan diversos.

“Queremos felicitarlos. Sé que no era fácil poder arribar a un documento en el que hubiese, por lo menos, un consenso mínimo entre los participantes, para entregarle a la presidencia de la República lo que puede ser una carta de ruta para el tratamiento de la población dominicana que reside en la frontera con Haití”, declaró Medina.

Agregó que el documento también presenta políticas que pueden ser aplicables en las difíciles y complicadas relaciones con la República de Haití.

El exmandatario destacó que el proceso con el CES nació de la convocatoria de los expresidentes de la República junto al presidente de la República Luis Abinader, con el objetivo de unificar criterios y recomendar líneas de acción.

“La aplicación de este conjunto de medidas no es obligatoria para el presidente porque él es el jefe de la política internacional, pero suscribimos el acuerdo porque nos vincula y porque nos comprometimos a respetar los resultados de esas mesas de diálogo”, subrayó.

Medina aprovechó para agradecer al equipo de dirigentes del PLD que representó al partido durante el diálogo y reiteró su disposición a aportar en la implementación de los acuerdos.

“Nos reiteramos a la disposición de colaborar en cualquier aspecto de lo que esté contenido en el documento que podamos aportar en el futuro”, dijo al recibir el documento de la mano del presidente del CES, Rafael Toribio.

