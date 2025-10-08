Con total libertad de acción, paramilitares usurpan labor de agentes de Migración en persecución de migrantes haitianos

Grupos civiles paramilitares están usurpando la labor de los agentes de Migración en la persecución y apresamiento de migrantes haitianos, sin que las autoridades lo impidan.

Así lo explicó el periodista investigador Simón Rodríguez, uno de los coautores del informe Deportaciones masivas y estado de excepción en la República Dominicana, advirtió que permitir a civiles paramilitares que tomen en sus manos la labor de localizar y apresar a migrantes indocumentados es contrario a la ley.

Dijo que la investigación estableció que desde que empezó la actual política de persecución y deportación de indocumentados han muerto 54 personas de origen haitiano en diversas circunstancias.

Entrevistado en el programa A Partir de Ahora, de Gustavo Olivo Peña, en Acento TV, Simón Rodríguez afirmó que no solo se permite a los grupos civiles actuar usurpando la labor de los agentes de Migración, sino que algunas autoridades los felicitan, apoyan y hasta los premian.

Rodríguez resaltó que los apresamientos de personas solo por su apariencia física, y luego someterlos a un difícil proceso de depuración, en el cual se le impide reunirse con una abogado, constituye una violación a los derechos humanos.

Simón Rodríguez consideró que el plan del Gobierno dominicano para deportar a 10 mil personas haitianas por semana, implica deportar en un año 520 mil personas, lo que equivale al 94 por ciento de la comunidad de inmigrantes haitianos, a juzgar por las cifras oficiales.

"El plan de (Luis) Abinader es, en términos relativos, diez veces más ambicioso que el de (Donald) Trump", precisó, y recordó que el plan del presidente de Estados Unidos busca expulsar el 9 por ciento de la población en situación migratoria irregular.

Simón Rodríguez afirmó que los casos de excesos y abusos no se pueden considerar como hechos aislados, sino que se trata del efecto de una política oficial que alienta el rechazo a los migrantes de origen haitiano.

