El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Johnny Pujols, indicó que el Comité Político en su última reunión delegó en el presidente de la organización Danilo Medina la selección de una comisión para trabajar en un protocolo que normalizará las aspiraciones presidenciales.

Durante una entrevista en el programa radial El rumbo de la mañana, Pujols adelantó que para esos fines ya se ha conversado con la mayoría de los aspirantes y se trabaja de común acuerdo.

Asimismo, señaló que tanto el partido como los aspirantes sabrán ponerse de acuerdo para elegir un candidato mediante un proceso transparente, donde se respeten sus derechos y trayectorias.

“Existe la conciencia e inteligencia suficiente en los compañeros que aspiran y en el partido para que nos pongamos de acuerdo y entendamos que lo general está por encima de lo particular”, resaltó Pujols.

Sobre la reforma fiscal

Johnny Pujols, advirtió que cualquier discusión sobre una eventual reforma fiscal en el país debe partir de una evaluación profunda del gasto y la calidad del gasto público.

Reiteró que el tema fiscal “no es algo nuevo ni improvisado”.

Pujols destacó que la reforma fiscal ha sido tratada en varias ocasiones en lo que va de gobierno, y subrayó que el debate debe centrarse en cómo se están utilizando los recursos del Estado.

Acciones tras el paso Melissa

Por otro lado, el secretario general del partido morado reiteró que, tras el paso de la tormenta Melissa, convertida en huracán, y las estelas de daños dejados en el país, el PLD se pone a disposición de las comunidades afectadas.

“Nos hemos puesto a disposición de la población. Los compañeros han estado colaborando, auxiliando personas, moviendo sus ajuares, sus trastes”, expresó Pujols.

Cuestionado sobre el desempeño de las autoridades con el paso de la tormenta Melissa, Pujols dijo que en esta ocasión se dio la respuesta que ameritaba la población, ya que la información ha fluido y se tomaron las medidas de lugar.

