El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Francisco Javier García condenó que el Consejo Nacional de la Magistratura no ratifica a tres magistrados de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), tras realizar un proceso de evaluación.

En un mensaje a través de sus redes sociales, dijo que no basta con predicar la democracia, sino que lo importante está en ejercitarla para que obtenga la validación social.

"Indudablemente que estamos ante un accionar antidemocrático que socava la institucionalidad del país y debilita el Poder Judicial. No basta con predicar la democracia, sino ejercitarla para que obtenga la validación social", dijo el exministro de Turismo en referencia a la decisión del CNM.

Afirmó que los magistrados Pilar Jiménez Ortiz, Manuel Alexis Read y Moisés Ferrer son profesionales de "reconocida" capacidad y conductas "intachables".

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Agregó que, pese a eso, el Consejo Nacional de la Magistratura sorprendió a la sociedad, anunciando la separación de las funciones de estos jueces del máximo órgano de justicia del país "como si se tratase de una sanción, cuando en realidad el buen desempeño hay que felicitarlo y reconocerlo".