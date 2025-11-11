El presidente de la República, Luis Abinader recibió este lunes en el Palacio Nacional a la gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, en una visita oficial que refuerza los lazos de cooperación y amistad entre ambos gobiernos.
La gobernadora Hochul llegó a la Casa de Gobierno acompañada del congresista Adriano Espaillat y de una delegación de líderes gubernamentales y comunitarios.
La visita de la gobernadora Hochul al país forma parte de una agenda de acercamiento institucional con República Dominicana, en reconocimiento al papel que juega la diáspora dominicana en el estado de Nueva York y su contribución al fortalecimiento de los vínculos entre ambas naciones.
