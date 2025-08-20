El presidente Luis Abinader recibió este miércoles las cartas credenciales de siete nuevos embajadores acreditados en República Dominicana.

Se trata de los embajadores Lorea Arribalzaga Ceballos, del Reino de España; Rosalie Kama Niamayoua, de la República del Congo; Ervin Bushati, de la República de Albania; Rusla Novruz oğlu Rzayev, de la República de Azerbaiyán; Muhammad Radzi Bin Jamaludin, de la Federación de Malasia; Everlyne Nwenda Karissa, de la República de Kenia, y Jolanta Janek, de la República de Polonia.

En un comunicado, Presidencia indicó que todos los embajadores tienen una destacada trayectoria diplomática en representación de sus respectivos países, tanto en organismos multilaterales como en misiones bilaterales, impulsando el fortalecimiento de los lazos internacionales a través del diálogo, la cooperación y el entendimiento mutuo.

El jefe de Estado junto con la vicepresidenta Raquel Peña y el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, recibió en el Salón de Embajadores del Palacio Nacional, a los representantes diplomáticos.

La primera en entregar sus cartas credenciales fue la nueva embajadora del Reino de España, Lorea Arribalzaga Ceballos, experta universitaria en Comercio Exterior por la Universidad del País Vasco y cuenta con un postgrado en Liderazgo en Gestión Pública por el IESE.

A continuación, formalizó la entrega de sus credenciales la embajadora de la República del Congo, Rosalie Kama Niamayoua, doctora en Química por la Universidad Marien Ngouabi, con formación académica en Francia (Universidad de Ciencias y Técnicas de Lille y Universidad Claude Bernard Lyon 1).

Luego, hizo entrega de sus credenciales el embajador de la República de Albania, Ervin Bushati, quien fungió como jefe de delegación ante la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (2017-2021) y miembro del Parlamento de Albania (2013-2021), donde integró las comisiones de Economía y Finanzas y de Política Exterior.

Posteriormente, presentó sus credenciales el embajador de la República de Azerbaiyán, Rusla Novruz oğlu Rzayev quien posee amplia experiencia diplomática y académica internacional. Cuenta con licenciatura en Relaciones Internacionales, con honores y maestrías en Seguridad Internacional, Paz y Desarrollo.

Igualmente, oficializó la presentación de sus cartas credenciales el embajador de la Federación de Malasia, Muhammad Radzi Bin Jamaludin, con experiencia en áreas consulares, finanzas, política internacional y protocolo, destacándose por su liderazgo en relaciones bilaterales y cooperación internacional.

Del mismo modo, presentó formalmente sus credenciales la embajadora de la República de Kenia, Everlyne Nwenda Karissa, quien se desempeña como embajadora en Cuba desde marzo de 2024.

Por último, entregó sus credenciales la embajadora de la República de Polonia, Jolanta JanekDesde 2019, autora de artículos sobre temas sociales y económicos y domina italiano, inglés y español. Actualmente se desempeña como ministra plenipotenciaria en el Departamento de Política Europea.

