El presidente Luis Abinader pidió ante la 80.ª Asamblea General de la ONU que la organización deje de ser un simple “registro de crisis” y se convierta en un actor que realmente ayude a resolver problemas internacionales que afectan a la región.

Abinader advirtió que la ONU enfrenta “desafíos profundos”, agravados por su crisis financiera y por la dificultad de alcanzar acuerdos que frenen conflictos y protejan a los países vecinos.

“No es este el porvenir que soñaron nuestros antecesores, ni el presente que merecen nuestros pueblos. La ONU no puede limitarse a registrar crisis: debe ser brújula en la tormenta y faro en la noche””, señaló el mandatario.

"Que una mujer ocupe la Secretaría General”

El presidente respaldó la iniciativa ONU80 como una oportunidad para renovar mandatos, reformar estructuras y devolver eficacia y credibilidad al sistema multilateral.

Abinader también subrayó que Latinoamérica y el Caribe deben asumir un liderazgo renovado en la elección del próximo secretario general y expresó su convicción de que “ha llegado el momento de que una mujer ocupe la Secretaría General”.

En su discurso, el mandatario abordó además la crisis haitiana, la necesidad de un nuevo pacto financiero internacional, los avances de República Dominicana en la Agenda 2030 y la importancia de la justicia climática para los pequeños Estados insulares en desarrollo, mostrando cómo los problemas globales impactan directamente a la región.

