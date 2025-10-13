El presidente Luis Abinader dijo este lunes que no hará comentarios sobre la decisión de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de no participar en la Cumbre de las Américas que se celebrará en el mes de diciembre en República Dominicana.

"Yo voy a contestar con las mismas palabrsa que (utilizó) la presidenta Claudia cuando le preguntaron sobre qué opinaba ella sobre el premio Nobel de la Paz, y ella dijo: ‘No comentarios’", manifestó el mandatario tras ser cuestionado sobrer esa ausencia durante LA Semanal con la prensa.

El jefe de Estado subrayó que República Dominicana como país anfitrión de Las Cumbres de Las Américas está comprometido con los valores que definen el encuentro continental: diálogo, democracia y derechos humanos.

“Lo que sí quiero destacar es que en la Cumbre de las Américas la República Dominicana está comprometida con las tres D: diálogo, democracia y derechos humanos. De eso se trata la Cumbre de las Américas”, afirmó.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum expresó su desacuerdo por la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela de la próxima Cumbre de las Américas, aun que dijo que ni viajará a República Domnicana por atender asuntos internos en su país.

"No, no voy a asistir", manifestó Sheinbaum en su conferencia diaria en el Palacio Nacional y agregó que su gobierno está analizando si habrá representación de México: "eso es lo que estamos viendo, a ver si habrá alguien de Cancillería que pudiera ir".