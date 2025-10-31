El presidente Luis Abinader instruyó al director de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria, Edgar Féliz, acudir en ayuda del gobierno de Jamaica, cuyo país fue afectado por el paso del huracán Melissa.

Féliz informó que un barco cargado con la ayuda humanitaria saldrá del país hoy o a primeras horas de este sábado y agregó que un millón cincuenta mil raciones alimenticias fueron preparadas para todos los afectados.

Asimismo, en el cargamento para el gobierno jamaicano serán entregadas colchonetas, sábanas, frazadas, mosquiteros, box sprints, entre otras ayudas.

Ante las destrucciones provocadas por el huracán Melissa en Jamaica, Abinader expresó su solidaridad en nombre del gobierno y el pueblo dominicano.

"Nuestra solidaridad con Jamaica ante el impacto del huracán Melissa, por las pérdidas humanas, inundaciones y extensos daños en materiales. Acompañamos a las familias afectadas; ofrecemos todo el apoyo posible al gobierno de Andrew Holness”, expresó el mandatario dominicano.

