29/05/2025 · 10:59 AM

Your browser doesn’t support HTML5 audio

El embajador de España en República Dominicana, Antonio Pérez-Hernández, fue despedido con una recepción oficial el martes 27 de mayo, en la residencia de la Embajada de España en Santo Domingo.

El acto marcó el final de su misión diplomática en el país y anticipa su jubilación tras 44 años de servicio.

Entre los asistentes destacaron el presidente Luis Abinader y la primera dama Raquel Arbaje, además de ministros y representantes de diversos sectores.

Estuvieron presentes titulares de los ministerios de Relaciones Exteriores, Industria, Comercio y Mipymes, y la Mujer, junto a miembros del ámbito económico, social, cultural y la colonia española.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Durante su discurso, Pérez-Hernández elogió las cualidades del pueblo dominicano, resaltando su cortesía, simpatía y buenos modales.

Afirmó que, a pesar de haber servido en distintos países, “ninguno como República Dominicana”.

En un contexto internacional tenso, valoró a la nación caribeña como un ejemplo positivo para la comunidad internacional.

Agradeció al presidente Abinader por fortalecer las relaciones bilaterales entre España y República Dominicana durante su mandato.

Subrayó que “ser embajador entre ambos países es el anverso y reverso de una misma moneda”.

Pérez-Hernández finalizó agradeciendo la acogida recibida tanto por él como por su esposa, Pilar Lladó, en suelo dominicano.

Discurso íntegro del embajador

Agradezco al Presidente y a la Primera Dama por la deferencia de acompañarnos en esta despedida. Agradezco de todo corazón este gesto, que es también expresión de su afecto por España. Siempre recordaré la primera vez que usted vino a esta embajada y me dijo "embajador, yo no vengo a una embajada extranjera, sino a mi casa".

En mis 44 años en el servicio diplomático exterior español he vivido y he viajado por muchos países, pero os puedo asegurar que “ninguno como RD.” He tenido la inmensa fortuna de terminar mi carrera diplomática en este país.

Buena parte de mi carrera profesional ha estado vinculada a Iberoamérica. Fui embajador en Nicaragua y en Venezuela, y en el ministerio fui Director General para Iberoamérica y director de la Casa de América, pero mi destino en este país ha sido muy especial.

Después de casi cuatro años en este país nos ha pasado lo mismo que a todos los españoles que vienen a aquí, que nos convertimos en un dominicano más. Siempre he dicho que la República Dominicana ejerce una fascinación muy especial en los españoles.

Admiro mucho al pueblo dominicano, pero hay una virtud que destaca sobremanera “su cortesía, buenos modales y simpatía”. Si la hospitalidad y amabilidad pudieran exportarse, la República Dominicana, sería una superpotencia mundial.

Estas virtudes son también muy importantes en las relaciones internacionales. En un mundo cada vez más convulso y polarizado, la Comunidad Internacional ganaría mucho si hubiera más países como la República Dominicana.

Este país ha sabido relacionarse en el escenario internacional de forma constructiva y amigable, forjando consensos y tendiendo puentes. La “vía dominicana” se ha convertido en un referente de buen hacer.

Igualmente, admiro el enorme talento que hay en este país: sus médicos, sus ingenieros, sus arquitectos, sus artistas, sus profesionales y su espíritu emprendedor.

Y no puedo dejar de resaltar mi admiración por la vitalidad de la cultura dominicana, de la que mi mujer Pilar se ha convertido en su más entusiasta

Y os puedo asegurar que desde su condición de Presidenta de la Fundación del Museo Reina Sofía y del Queen Sofía Spanish Institute de Nueva York, seguirá trabajando en favor de su difusión y presencia en España.

La relación entre nuestros dos países es realmente muy especial. Estamos unidos por la historia y hemos desarrollado estrechos vínculos políticos, económicos, sociales y culturales.

Quiero aquí agradecer al Sr. Presidente el impulso que se ha dado a nuestra relación bilateral durante su mandato y quiero también destacar la ayuda recibida siempre por parte del Canciller Roberto Álvarez y de todo su equipo.

Dominicana siempre tendrá en España un país amigo que le aprecia, que le entiende y que le apoya. Admiramos profundamente su estabilidad política y social, su crecimiento económico y todo ello preservando la democracia y consolidando un modelo de convivencia admirable.

Ser Embajador de España en la República Dominicana o de la República Dominicana en España es el anverso y reverso de una misma moneda. No hay conflictos, sino proyectos conjuntos que benefician a ambos países.

Además de un magnífico Embajador en España, Tony Raful, puede Ud. Contar Sr. Presidente con otro honorario para seguir consolidando la buena imagen de RD en España.

Si he contribuido “un chin” al estrechamiento de nuestras relaciones, ello ha sido posible gracias al apoyo y a la extraordinaria labor de mis compañeros de la embajada y del consulado, a quienes quiero expresar mi más profundo agradecimiento.

A los amigos no se les dice adiós sino hasta pronto. Pilar y yo estamos profundamente agradecidos a este país por la manera en que nos han recibido. Hemos hecho aquí muchos amigos, amistad que pretendemos conservar. Volveremos pronto y “Ya tu sabe” que tenéis en Madrid unos amigos para siempre y como dijo alguien, “No llores por que se acabó. Sonríe por qué sucedió” y lo que nos ha sucedido en este país ha sido maravilloso.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más