El profesor Juan Bosch, al explicar su último encuentro físico con Francisco Caamaño a principios del mes de octubre del 1967, cuenta que :

"… me dio un abrazo y me dijo algo que no pude entender. Sin embargo, el abrazo y las palabras se correspondían y tenían una significación especial; no era una despedida simple sino algo más. Fue como si me hubiera dicho que volveriamos a vernos en circunstancias especiales, en otra forma, en otra tierra,…" "Y lo cierto es que no volvimos a vernos aunque faltó poco para que nos viéramos de nuevo; y nuestras relaciones se reanudaron, aunque de manera irregular y por muy poco tiempo, algunos meses del año 1968."

Efectivamente las relaciones, a través de algunas cartas y mensajes verbales con algunos emisarios de Francis, son los señalados por Bosch como "relaciones de manera irregular". ¿ Y de qué manera se produjeron estas relaciones irregulares? Aproximadamente el 15 de octubre se presenta un emisario de Francis con un mensaje escrito para Bosch, dentro de un cigarrillo. El mensaje consta de una indicación y $500 dólares para que los guarde para alguien que tendría que hacer un viaje o para cualquier gestión que él pudiera pedirle al profesor Bosch; pero este, al recibir la visita de Jotin Cury, Montez Arache, Lachapelle Díaz y de la esposa de Caamaño, preocupados por no saber nada de Francis y luego de analizar la desaparición del coronel, estuvieron de acuerdo en que este se ausentó por voluntad propia y que no había motivo de preocupación. Bosch entregó los $500 dólares a la comitiva porque no tenían dinero para retornar a su lugar de origen.

El 6 de enero de 1968, Bosch recibe de nuevo al mismo emisario de Francis con la confidencia de que él se encontraba en Cuba y pedía que el Dr. Peña Gómez se entrevistara con un cubano. La entrevista debía ser en París. Las instrucciones para esa reunión eran las siguientes:

Peña debía entrar en el tren subterráneo y llegar a una plaza a las tres de la tarde y "un señor le preguntaría si fumaba cigarrillos Aurora y hablando con él hasta llegar a un punto donde el desconocido le daría un mensaje del coronel Caamaño", para que Peña Gómez lo llevara a Bosch.

El profesor Juan Bosch no autorizó el viaje o la entrevista de Peña Gómez con el cubano, y con esa característica que le acompañó durante toda su actividad política explicó sus razones :

"No sé si se debe a que de niño leia novelitas de misterio y espionaje, pero es el caso que soy muy desconfiado en todo lo que se relacione con actividades de ese tipo. La cita en el metro de la Place Marceau me pareció una provocación, *y eso que yo no sabía entonces, como lo vine a saber después, que el jefe del G-2 cubano en Europa (me parece que se llamaba Hugo Castro). (*) "… el mismo hombre que arregló el viaje del coronel Caamaño a Cuba, estaba trabajando para la CIA desde antes de ese viaje del coronel Caamano,.."

En el mes de marzo de 1968, volvió el mismo señor a hablar con Bosch y le dijo: "Me voy a Cuba y quiero saber qué debo decirle de parte de usted ". Esta declaración, según el profesor Juan Bosch "le vino como anillo al dedo porque era mucho lo que había pensado en Caamaño." No dejó pasar esa oportunidad y le dijo al emisario:

"Dile a Francis que preveo un entendimiento entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, una especie de acuerdo para llegar a un reparto de influencias en el mundo; explícale cuidadosamente esto que voy a decirte a continuación: que a mi juicio, si hay ese acuerdo entre los dos gigantes, la Unión Soviética le pedirá a los Yanquis que no se metan más con Cuba, que la dejen tranquila, que no le envíen más grupos de antisfidelistas a atacar la isla ni a matar a Fidel; que a cambio de eso, ellos, los Soviéticos, se comprometerán a obtener de Fidel que no manden más guerrillas a otros Países de la América Latina o que cese en su ayuda a las guerrillas que hay ahora en actividad”.

AQUÍ LO INTERESANTE DE LA ACTITUD PREVENTIVA DE BOSCH.

El 28 de febrero de 1968 el señor Humberto Carrillo Colón fue designado por el gobierno de México "Consejero y Agregado de Prensa en su embajada en la Habana, Cuba". La designación fue un injerto, puesto que ese cargo no existía, y además el señor Carrillo no estaba en el cuerpo diplomático. El cargo y el personaje iban a cumplir una determinada función.

Es en el libro: "EL INSÓLITO CASO DEL ESPÍA DE LA CIA, BAJO EL MANTO DIPLOMÁTICO DE LA EMBAJADA DE MÉXICO". (Edición del periódico Granma, del 16 de septiembre de 1969), en el cual se informan algunos pasos relacionados con las bases operativas de guerrillas, existentes en ese momento en Cuba.

La llegada de Carrillo a la Habana y el descubrimiento de su papel como agente infiltrado en la embajada de México, es descrito en ese libro con la siguiente información: desde el 7 de abril de ese mismo año ( a dos meses de la llegada del mencionado diplomático) los servicios de inteligencia cubano, empezaron a detectar transmisiones radiales clandestinas con mensajes cifrados. Es a fines del año 68 que los mensajes empiezan a responderse desde la Habana. El seguimiento de la inteligencia cubana ubica que es desde la calle # 10 de Miramar, casa # 504, residencia del diplomático mexicano señor Carrillo.

Entre las informaciones requeridas al nuevo agente infiltrado en Cuba están algunas relacionadas con los pasos del coronel Caamaño en Cuba. Aunque no se menciona su nombre, hacemos la relación por los informes en sí y por las mención de dos personas que estuvieron involucrados de manera directa con Francis; Orlando Castro Hidalgo y el comandante Manuel Piñeyro, (Barbarojas) .

A continuación citamos el intercambio de preguntas y respuestas entre la CIA y su agente infiltrado como diplomático en la Embajada de México en Cuba:

1 – "Informe sobre los programas cubanos de entrenamiento para guerrillas y otras acciones subversivas para individuos de otros países. Incluyendo identidades y antecedentes de toda persona que esté entrenando en Cuba, y detalles sobre el programa de entrenamiento utilizado."

(1) página # 21.

2 – "Dónde está *Manuel Piñeiro. Se rumora está metido preparaciones guerrilleras Santo Domingo* o Sur América y que Fidel lo mandó por su falta éxito exportación revolución desde Havana."(Sic) pág.33

3 – "No hagas preguntas pero mantente alerta para informarnos de reacciones del gobierno cubano sobre la defección de *Orlando Castro Hidalgo* de la embajada cubana en París." Pag .34R

Respuestas del agente Carrillo desde su estación en la Habana.

1 – "Tu mensaje de que no haga preguntas sobre *Orlando Castro Hidalgo* llegó un poco tarde pues el día 16 de julio por la voz en cita con Cuba la noticia de que desertó (de Paris) en París y que por cierto el Christian Science Monitor daba algunos datos revelados por él referente a los 5 mil rusos, etc. etc. Esta misma noticia la volví a escuchar el día de ayer 23 y ahora sí que en verdad no hago preguntas pero resulta que es Orlando es tabú aquí y todo el mundo tiene pánico hablar algo de él. Me refiero al gobierno."(pág.156- 158)

2 – "En la plática sostenida con checo Onderka se me pasó decir, perdonen, que me aseguró que cubanos ( no dijo nombres) le dijeron tener miedo que *Nixon entre en pláticas con los soviéticos para respetarse su zona de influencia* y ahora recuerdo eso al ganar Nixon presidencia, perdón…" (Pág.75)

3 – "Respecto al acercamiento entre Cuba y Rusia es bastante relativo, pues Castro sigue jugando a dos aguas. Mientras por un lado los besa, por otro *trata de imponer a los propios rusos su política independiente respecto a Latinoamérica*. Esta opinión la comparten algunos diplomáticos occidentales." Pág.76.

Todo esto sucede en el período que corre del 68 al 70. Sin embargo, hay un elemento extra que se viene a sumar para explicar algunos detalles de los aprestos guerrilleros en la República Dominicana. Entre esos elementos tenemos que mencionar la carta póstuma de Amaury Germán a Román y a Fifo en la que critica lo que considera una dejadez o un cambio en los planes originales para el establecimiento de un movimiento armado en el país. Citamos a continuación el reclamo:

"Qué explicaciones buscar a las actitudes de Uds.? *¿Es acaso fruto de lo que dice Bosch y difunden las agencias internacionales de prensa y todo tipo de disidente de la revolución cubana, o sea que Cuba ha modificado su línea política de partidaria militante de la guerra revolucionaria por presión soviética y conveniencias política.*

(Carta de Amaury Germán a Román y a Fifo) publicada en el periódico El Nacional en enero del año 1972. Escrita antes de caer en desigual combate contra las fuerzas criminales de la dictadura.)

La advertencia del Bosch en mensajes enviados a Francis, tanto con el diplomático cubano como con Narciso Isa Conde, no lograron convencer a Francis. Las señales de un cambio en la situación política ocurrida desde la muerte del Ché Guevara y el triunfo electoral de Allende no fue visto como algo que paralizaria los planes de las incursiones guerrilleras; no porque se estaba traicionando esa línea de acción, sino porque las circunstancias imponían su receso o retirada.

Del 67 al 73 se produjeron muchos cambios que alteraron las líneas adoptadas en el año 66, en la Tricontinental, y la de la Organización OLAS, del año 67. "Crear uno dos y muchos Vietnam", no era ya posible, porque en el 72, el pentagonismo mordía el polvo de la derrota con la toma de Saigon, por el FLN. y acordaron el camino de la negociación de una distensión con la URSS y la apertura con la RPCH con la pretensión de debilitar a la URSS en la disputa que sostenían estos dos países.

El último mensaje de Bosch a Francis fue el siguiente:

“Dile a Francis que se mantenga alerta y que si él advierte señales de ese entendimiento, que se salga de Cuba; que salga por Vietnam y declare al mundo que él estaba en Vietnam observando la manera de combatir de los vietnamitas, y que después de eso él y yo nos veremos donde él quiera”.

(Ver Juan Bosch: Mis relaciones con Caamaño. Revista política año 1973)

Los lectores deben observar las expresiones de los párrafos anteriores y notarán las coincidencias en el reclamo de Amaury, en el año 72, y el mensaje de Bosch, en el 68.

Los puntos claves se debatirán entre:

"Preveo un entendimiento…" (año 68)

Y : "Será acaso por lo que dice Bosch…" (año 72)

¿Era correcto el planteamiento o sugerencia del presidente Bosch a Francis para que saliera de Cuba y se ubicara en Vietnam?

¿Sobre qué base podía Bosch interpretar que las acciones guerrilleras estaban en declive en América Latina?

Las explicaciones son varias y llenarían muchas páginas para entender con detalles fehacientes un proceso que duró cinco años.

Hoy, después de más de 50 años, podemos comprender con más claridad que el presidente Juan Bosch estaba asumiendo una correcta posición y es más correcto cuando leemos el siguiente documento desclasificado del Departamento de Estado puesto a circular por el "Instituto Nacional de Graduados en Estudios Políticos (GRIPS); Instituto de Estudios Avanzados sobre Asia (IASA), Universidad de Tokio."

"[Título] Principios básicos de las relaciones entre los Estados Unidos de América y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas" "[Lugar] Moscú" [Fecha] 29 de mayo de 1972″

"Fuente] (EE. UU.) Compilación semanal de documentos presidenciales, 5 de junio de 1972, págs. 943-944. Relaciones Exteriores de Japón-Documentos Básicos Vol.3, pp.572-574."

El documento contiene un acuerdo de 12 puntos principales entre los Estados Unidos y la URSS. Solo vamos a copiar o citar uno de ellos, porque es el que dará razones a la visión o posición del presidente Bosch, aparte de otros elementos de índole interno de nuestro país y la correlación de fuerzas no favorables a un "Foco Guerrillero."

"EEUU y la URSS tienen una responsabilidad especial, al igual que otros países miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, de hacer todo lo que esté a su alcance para que no se produzcan conflictos o situaciones que sirvan para aumentar las tensiones internacionales. En consecuencia, buscarán promover condiciones en las que todos los países vivan en paz y seguridad y no estén sujetos a injerencias externas en sus asuntos internos."

El siguiente texto corresponde a la introducción del acuerdo:

"Los Estados Unidos de América y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, guiados por sus obligaciones en virtud de la Carta de las Naciones Unidas y por el deseo de fortalecer las relaciones pacíficas entre sí y de asentar estas relaciones sobre la base más firme posible, consciente de la necesidad de hacer todo lo posible para alejar la amenaza de guerra y crear condiciones que promuevan la reducción de las tensiones en el mundo y el fortalecimiento de la seguridad universal y la cooperación internacional, creyendo que la mejora de las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética y su desarrollo mutuamente ventajoso en áreas tales como la economía, la ciencia y la cultura cumplirán estos objetivos y contribuirán a una mejor comprensión mutua y una operación comercial, sin perjudicar de ninguna manera los intereses de terceros países, conscientes de que estos objetivos reflejan los intereses de los pueblos de ambos países."

Al final, el documento está firmado así:

"FOR THE UNITED STATES OF AMERICA”

RICHARD NIXON

President of the United Sates of America

“FOR THE UNION OF SOVIET SOCIALIST REPUBLICS”

LEONID I. BREZHNEZ

General Secretary of the Central Committee, CPSU."

May, 29, 1972.

Aunque el acuerdo se firma en el año 72, el presidente Juan Bosch entendió el juego que se efectuaba en el tablero mundial de la Geopolítica y el atolladero de los Yanquis en la guerra de Vietnam, que obligó al Pentágono a establecer acuerdos con la URSS.

Ni Orlando Castro, ni Carrillo, cayeron por circunstancias en las posiciones que ocuparon y podemos decir : "El viejo sabía conspirar", tal como dice Narciso Isa Conde, pero el cuidado, la desconfianza y la discreción nunca se deben olvidar. La lucha clandestina tiene que superar la inmediatez y la confianza.

NOTAS:

Las citas de Bosch corresponden al libro : "Juan Bosch : Abril y Caamaño. Textos Selectos y Documentos Históricos."

Páginas 175, 177, 178 y 181. Ediciones Fundación Juan Bosch.

(*) El nombre correcto es Hugo Castro Hidalgo.

Las citas números 1, 2, 3, 4, 5 y 6 fueron extraídas del libro: "El insólito caso del espía de la CIA, bajo el manto diplomático de la Embajada de México".

Edición del periódico Granma,16 de septiembre de 1969.