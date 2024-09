Es Bernardo Vega quien ha tomado y retomado la propaganda puesta en boga por el Departamento de Estado y la oligarquía dominicana contra el presidente Juan Bosch, señalando insistentemente que una de las causas por la que Balaguer ganó las elecciones del 1966 fue porque Bosch no salió a hacer campaña.

En un artículo publicado en el periódico Acento de fecha 20-08-24, bajo el título : "El FBI y la CIA entre nosotros", el laureado escritor e investigador señala: "La CIA utilizó recursos económicos y técnicos para ayudar a Balaguer en su campaña electoral al tiempo que le metía miedo a Bosch para que no pudiera salir de su casa limitándose su campaña electoral a discursos por la radio".

Vega, al reconocer que el Departamento de Estado a través de la CIA y del ejército de ocupación, usaron "recursos económicos y técnicos", sin mencionar los crímenes y el terrorismo contra el pueblo, así como el fraude electoral, comete el error de no explicar la verdadera causa, no del "triunfo" del Dr.Balaguer, sino de su imposición, tal y como señala en el título de su obra: "Cómo los americanos ayudaron a colocar a Balaguer en el poder en el 1966." No es que ayudaron o que "se le metía miedo a Bosch, para que no pudiera salir de su casa…" Ese agregado, es con el fin reiterativo de poner el supuesto "miedo" de Bosch, en causa y efecto de una "derrota" falsa de una farsa electoral. Balaguer no ganó las elecciones del 66. La idea es dejar en el ánimo del lector una imagen negativa de Bosch, la misma que han utilizado desde siempre.

"La campaña del miedo" contra Juan Bosch empezó a utilizarse desde la Era de Trujillo. Fue combinada con otras utilizadas en la campaña electoral del 1962. Todas las mentiras y calumnias se diluian ante la egregia figura de un hombre totalmente correcto. Pero la del "miedo", se tomó con fuerza durante la guerra de abril: "No vino por miedo". "Se quedó en su trinchera del honor". "Se quedó en Puerto Rico, mientras el pueblo moría por él". Todo un sistema de infamia para minar su prestigio y liderazgo.

Es lamentable que un historiador tan prestigioso, se preste todavía a oscurecer la verdad, tomando las informaciones de las agencias de la guerra sicologica que actuaron contra el movimiento democrático que trataba de restaurar la constitución del 63 y de reponer al presidente Juan Bosch.

La insistencia de Vega en esta propaganda política personal contra Bosch, lo está dejando tan evidenciado, que sus mismas investigaciones y obras históricas lo están desmintiendo. Si algo hay que pesa mucho contra la calumnia, es la verdad. Y, pese a que Vega señala en su libro : “Cómo los americanos ayudaron a colocar a Balaguer en el poder en 1966”, el papel de la CIA en la organización de un plan con tres elementos fundamentales para imponer a Balaguer descripto de la siguiente manera:

“1) fondos que serían provistos (y ahí sigue la censura que no identifica la forma en que se le harían llegar);

"2) información, experiencia y lineamientos políticos que se le harían llegar a través de intermediarios en quienes Balaguer confiaba;"

"y 3) el desarrollo de propaganda y otros activos que tengan un prejuicio natural que favorezcan a Balaguer, o los temas de su campaña”. (*)

(*)- Ver artículo de Bernardo Vega en el Periódico digital Al Momento de fecha 30 de junio del 2017.

Es lo que hay que destacar en el análisis histórico para reconocer la verdad de "cómo impusieron a Balaguer en las elecciones de 1966," "proveyéndole de recursos económicos y asistencia técnica." (Bernardo Vega)

Es el contenido de su investigación documental lo que demuestra todas las acciones del Departamento de Estado para asegurar que su hombre designado, quedara en la presidencia de la República Dominicana. Su libro es todo un conjunto de pruebas documentales de las acciones efectuadas contra Bosch y los constitucionalistas para imponer por medio del terror y del fraude, a Balaguer. Pero, Vega se detiene en decir : "Bosch, se dejó meter miedo." Para nuestro excelente investigador, la ocupación extranjera y la actuación en contra del presidente Juan Bosch, del imperio más poderoso de la tierra, no es solo la única causa de la derrota del pueblo; es también esa imagen del miedo, en un hombre que no conoció el miedo, porque su amor por la justicia y el pueblo, era tan fuerte y grande que le impedía conocerlo.

Valor es no ser sumiso al poder extranjero ni al criollo, usurpador de la voluntad del pueblo. Valor es luchar contra el crimen, el robo y el abuso. Valor es defender la verdad y mantener la dignidad. Valor es desafiar el poder y el terror de generales corruptos y asesinos. El Valor se demostró en el largo y peligroso exilio, en las barracas de Cayo Confites, donde el Comandante Fidel Castro, pudo aquilatar el aura del "hombre de más alto calibre" . Valor es responder como lo hizo cuando estando prisionero en un cuartucho del Palacio Nacional; escribió el mensaje siguiente :

"Ni vivos ni muertos, ni en el poder ni en la calle se logrará de nosotros que cambiemos nuestra conducta. Nos hemos opuesto y nos opondremos siempre a los privilegios, al robo, a la persecución, a la tortura."