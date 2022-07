Frantz Voltaire, historiador moderno

Frantz Voltaire, pionero de las nuevas técnicas de difusión de una historia compleja que desafía las épocas ideológicas, ha recibido el título de Caballero de la Orden de Montreal, durante la ceremonia oficial de entrega de medallas de la Asamblea Nacional de Quebec, el 24 de junio de 2022.

Frantz Voltaire.

Este intelectual comprometido, autor, investigador, historiador y «portador de memoria» es profesor en Haití, México, Chile y Montreal. También fue miembro del Conseil des artes y letras de Montreal, del Buró de consulta de Montreal y del Consejo intercultural de Montreal. El jueves 30 de junio, la Academia Francesa concedió a Frantz Voltaire el Premio de la lengua y literatura Francesa por su labor como historiador. Se le describe como «el guardián y difusor de la cultura haitiana y caribeña en Canadá y América».

Cuando conocí a Frantz Voltaire a principios de los 90, era una personalidad con larga trayectoria que hablaba de temas que yo apenas entendía. En febrero de 2020, me encontré con su hermano Lesly en Pétion-Ville y le dije que estaba trabajando con Frantz, en la tremenda labor de difusión de las publicaciones del CIDIHCA (Centro Internacional de Documentación e Información sobre Haití, el Caribe y África). El único centro de investigación francófono sobre las comunidades negras en Canadá. De hecho, ¡imagínense la historia de Haití en el siglo XXI sin la impresionante colección del CIDIHCA y la increíble red de colaboradores repartidos por todo el mundo! En el plano estrictamente cultural, es una de las primeras instituciones que ha inaugurado y fomentado la investigación numérica en torno a Haití. A menudo me he preguntado cómo se las arreglaban para salvar ciertas piezas. Imagínense una foto como la de la compañía del Centenario, batallón militar de élite creado en 1904, que lograron salvar del archivo durante la explosión del palacio (8 de agosto de 1912).

«La aparición de la fotografía en Haití data del reinado del emperador Faustin Soulouque, cuya coronación en 1852 fue inmortalizada mediante la toma de daguerrotipos. No se encuentra el original del muy bien documentado álbum imperial publicado para la ocasión. Sin embargo, las reproducciones en varios soportes de época de esta serie de daguerrotipos, realizadas por el fotógrafo A. Hartmann, han

dejado testimonio elocuente de esta ceremonia. El daguerrotipo, recordemos, es un proceso fotográfico inventado en 1839 por Louis-Jacques-Mande Daguerre (1787-1851) y Nicephore Niepce (1765-1833), maestro de la heliografía. Este proceso consistía en fijar una imagen en una cámara oscura sobre una placa de cobre recubierta con una emulsión de plata y revelada con vapores de yodo, lo que permitía imprimir una sola imagen, sin negativo.» Fuente: La fotografía haitiana en el Siglo XIX (fr), autor Frantz Voltaire.

Frantz Voltaire con Frankétienne, colección del CIDIHCA