El libro “El Médico y la Patria” fue publicado en su primera edición en 1987 por el Dr. Santiago Castro Ventura, a la sazón secretario de Publicaciones y Biblioteca de la Asociación Médica Dominicana -hoy Colegio Médico Dominicano- el cual incluye a 21 médicos. Recientemente, dentro de los festejos del 114vo. aniversario de esta institución, fue puesta en circulación una segunda edición ampliada que incluye nuevos miembros de la Galería del Médico y la Patria.

En la actualidad son 46 los médicos y médicas exaltados por su participación en las gloriosas epopeyas contra la invasión norteamericana de 1916-1924; contra la tiranía de Rafael Trujillo y contra el gobierno despótico de Joaquín Balaguer; de igual manera, en reconocimiento a su participación en la Guerrilla encabezada por Manolo Tavárez en defensa del Gobierno Constitucional y en la Guerra Patria de 1965.

Los integrantes de la Galería del Médico y la Patria son los siguientes: José Dolores Alfonseca, Mario Álvarez Pereyra, Luis Eduardo Aybar, José Bautista Javier, Pascasio Toribio Bencosme, Federico Cabrera González, Francisco José Castellanos, Angel Concepción Lara, José Ant..Constanzo, Leovigildo Cuello Hernández, Ramón de Lara, Frank Díaz Vásquez, Federico Ellis Cambiaso, José Fernández Caminero, Luis Arístides Fiallo Cabral, Viriato Fiallo, Víctor Alberto Fiallo Rodríguez, Tomasina Flores Figueroa, Pericles Franco Ornes, Guillermo García Lorenzo, Alcides García Lluberes, Herminio Grullón Pérez, Francisco Henríquez y Carvajal, Francisco Enrique Cotubanamá Henríquez Laurazón, Juan Isidro Jiménez Grullón, Daniel Joshep, Mercedes Lachapelle Díaz, Enrique Lithgow Ceara, Felipe Maduro Sanabia, Osvaldo Marte Durán, Alejo Martínez García, Octavio Mejía Ricart, Rafael Mejía Sánchez, Rafael Augusto Mella, Asela Morel, Isaías Ortiz Vidal, Josefina Padilla Vda. Sánchez, Miguel Angel Pardo Marchena, Benjamín Payano Fawcet, Archibaldo Francisco Pérez, , Homero Pumarol, Robert Read Cabral, Anulfo Reyes Gómez, Andrea Evangelina Rodríguez Perozo, Eduardo Bienvenido Segura, Manuel Ant. Tejada Florentino, Marcelino Vélez Santana.

Los médicos exaltados por su compromiso con la sociedad dominicana sufrieron persecución, cárcel, exilio y muerte. Esta Galería es un reconocimiento permanente a su patriotismo y una exaltación a su vida para que sirva de ejemplo a las nuevas generaciones de jóvenes que se irán integrando a las actividades cotidianas de nuestro pueblo.

Exhortamos a todos los ciudadanos dominicanos a visitar la “Galería del Médico y la Patria” en el local del CMD, lugar donde también pueden adquirir la obra con la biografía de cada uno de los exaltados, cuya vida, no solo estuvo consagrada a la salud del pueblo dominicano, sino también a su bienestar político, social y económico.

Fernando Sánchez Martínez Psiquiatra y académico Psiquiatra y académico. Ex rector de la UASD. Autor de varios libros, entre ellos, la Psicología del Pueblo Dominicano. Ver más