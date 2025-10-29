La semana pasada, la parca nos lo llevó. Tenía casi 90 años. Era una leyenda del derecho dominicano. Casi todos los vinculados a este ecosistema sabían algo de él. En su persona convergían facetas disímiles, pero extraordinarias: un verdadero jurista, prolífico autor de múltiples obras, divulgador incansable del saber legal, maestro, músico y hombre público. Su sabiduría, humildad y dignidad eran admirables.

Lo conocí en el antiguo Palacio de Justicia de Santiago, donde se ubicaba con su clásica guayabera blanca y su librería ambulante. Su silla y mesa improvisadas estaban repletas de libros sobre el quehacer jurídico y materias afines. Me sorprendió su sonrisa espontánea y su conversación cautivante. Recuerdo cómo se esforzaba, con naturalidad, por vender sus libros.

En ese entonces yo cursaba el segundo año en la Escuela de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Ya conocía algunos de sus clásicos compendios de jurisprudencia, que eran textos indispensables en varias materias de la carrera. Después, ya graduado, nos encontrábamos con frecuencia en el Palacio de Justicia de Santiago y en otros lugares del país. Con su camioneta blanca atiborrada de libros, se desplazaba junto a su ayudante, conociendo por su nombre y apellido a todos sus clientes habituales. Sabía a quién podía fiarle y a quién no. Pero no se limitaba a venderte la obra más reciente de su oferta bibliográfica: procuraba también familiarizarte con su contenido. Por eso era arduo —si uno le dejaba iniciar su tarea de persuasión— no terminar comprándola, sin importar cómo se la pagara.

La trayectoria académica y profesional del Dr. Almanzor fue singular. Se graduó con honores de doctor en Derecho en la Universidad de Santo Domingo en 1959. Luego cursó estudios de teoría del desarrollo económico y política en Nápoles, Italia, y de derecho comparado en la Universidad Autónoma de México y en la Universidad de Estrasburgo.

Fue docente de varias materias en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y se confesaba amante del aula y de la investigación. Su carrera bibliográfica fue fecunda: quizás el pionero y mayor compilador de jurisprudencia nacional en nuestra historia. Publicó más de una veintena de obras de este tipo, en prácticamente todas las ramas del derecho, desde el penal hasta el administrativo.

Entre sus principales obras se destacan: Investigación y Jurisprudenciología (2018); Jurisprudencia en Materia de Expropiación por Causa de Utilidad Pública e Interés Social y Áreas Protegidas (2019); Recopilación Jurisprudencial Integrada, entre otras.

El doctor Jorge Subero Isa, al resaltar su trascendental trayectoria, expresó:

“El Dr. L. Almanzor González Canahuate, mi profesor en la UASD, es un maestro de la recopilación, y sus aportes a las ciencias jurídicas algún día tendrán que ser reconocidos como él lo merece.”

En vida se le tributaron algunos reconocimientos, aunque debió recibir más. En 2021 el Poder Judicial le dedicó una de sus ceremonias de juramentación de abogados y, en ese mismo año, la Escuela Nacional de la Judicatura aprobó la creación de la Cátedra de Jurisprudencia “Almanzor González Canahuate”.

Este ilustre dominicano dejó un legado ejemplar como servidor público, jurista, autor, propulsor de la bibliografía jurídica nacional, activista en defensa de los derechos humanos y de los artistas. Su conducta, encomiable y digna de emular, será recordada por siempre. ¡Honor eterno al maestro Dr. Almanzor González Canahuate!

José Lorenzo Fermín Abogado Licenciado en Derecho egresado de la PUCMM en el año 1986. Profesor de la PUCMM (1988-2000) en la cual impartió por varios años las cátedras de Introducción al Derecho Penal, Derecho Penal General y Derecho Penal Especial. Ministerio Público en el Distrito Judicial de Santiago (1989-2001). Socio fundador de la firma Fermín & Asociados, Abogados & Consultores desde el 1986.-. Miembro de la Comisión de Revisión y Actualización del Código Penal dominicano (1997-2000). Coordinador y facilitador del postgrado de Administración de Justicia Penal que ofrece la PUCMM (2001-2002). Integrante del Consejo de Defensa del Banco Central y de la Superintendencia de Bancos en los procesos de fraudes bancarios de los años 2003-2004, así como del Banco Central en el caso actual del Banco Peravia. Miembro del Consejo Editorial de Gaceta Judicial. Articulista y conferencista ocasional de temas vinculados al derecho penal y materias afines. Aguilucho desde chiquitico. Amante de la vida. Ver más