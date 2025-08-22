Hay una pregunta que late bajo la piel de la historia humana, un eco en las biografías de los prodigios y en el silencio de los potenciales perdidos: ¿el genio nace o se hace? La pregunta es un campo de batalla. De un lado, los que apuestan todo a la tenacidad, al sudor, a las diez mil horas de práctica que pulen la piedra bruta hasta convertirla en diamante. Del otro, los que señalan el destello inexplicable en la mirada de un niño, la facilidad pasmosa con la que una mente descifra el universo mientras otras apenas aprenden a deletrear su nombre. La discusión parece un abismo, pero la verdad, como suele ocurrir, no está en los extremos, sino en una biología profunda y a menudo ignorada.

Pensemos en lo más fundamental. Un bebé pasa nueve meses flotando en la oscuridad tibia del líquido amniótico. No necesita respirar. Pero en el instante en que emerge al mundo, a la luz y al aire, sus pulmones, perfectamente formados, se expanden e inician un ritmo que no se detendrá en décadas. Nadie le enseña a respirar. El conocimiento está inscrito en su código. Si ese componente biológico, esa arquitectura pulmonar, no existiera, todo el oxígeno del planeta sería inútil. El niño, simplemente, no podría respirar.

Con el aprendizaje y el talento ocurre algo análogo. Se puede proveer el mejor ambiente, los maestros más sabios y todos los recursos del mundo, pero si la arquitectura neuronal, el andamiaje genético para una habilidad específica, no está presente, el aprendizaje no tiene dónde anclarse. La genialidad, para manifestarse, primero debe existir como una posibilidad biológica.

La gramática oculta del conocimiento

Cada ser humano, al nacer, llega equipado con un conjunto de instrucciones, una especie de "gramática" innata no solo para el lenguaje, sino para la cognición misma. La capacidad de un niño para adquirir un sistema tan complejo como su lengua materna, sin instrucción formal y a una velocidad asombrosa, sugiere que no llega al mundo como una página en blanco. Más bien, posee una facultad innata que le permite procesar, estructurar y generar un lenguaje creativo, yendo mucho más allá de la simple imitación. Esta habilidad es un desarrollo natural, comparable a la maduración de un órgano, guiado por una dotación genética universal.

Esta perspectiva postula que los seres humanos estamos genéticamente programados para comprender el mundo de una manera particular. Lejos de ser un lienzo pasivo sobre el que la experiencia pinta, la mente es un agente activo que impone una estructura a la realidad. Paradójicamente, las limitaciones inherentes a esta programación son el motor principal del pensamiento creativo. Un estudio publicado en Nature Neuroscience en 2014 reveló la asombrosa maleabilidad del cerebro infantil, una capacidad para formar nuevas conexiones a un ritmo vertiginoso que sugiere una predisposición innata para el aprendizaje. Esta plasticidad, sin embargo, no es infinita; está guiada y a la vez limitada por un plano genético. Son precisamente estas limitaciones las que actúan como un mecanismo de "poda", filtrando el ruido caótico del entorno y permitiendo una "salida sensata", una creación original. Sin el cauce genético, el río de la información sensorial se desbordaría sin formar nunca un curso definido.

La semilla y el jardinero: ¿Se hereda el talento?

La pregunta directa, entonces, es si los talentos se heredan. La respuesta es un sí rotundo, pero con un matiz crucial. Lo que se hereda no es el talento en su forma pulida y manifiesta, sino la potencialidad. Se hereda la semilla, no el árbol florecido. Décadas de investigación, especialmente estudios con gemelos han establecido que rasgos cognitivos complejos tienen un fuerte componente hereditario. La heredabilidad del cociente intelectual (CI), por ejemplo, se estima consistentemente entre el 50% y el 80%, lo que indica que una porción sustancial de la variación en la inteligencia de una población se debe a factores genéticos (Plomin & Deary, 2015, Molecular Psychiatry).

Cada niño nace con un vasto conjunto de predisposiciones biológicas para la curiosidad, la creatividad, el razonamiento lógico o la empatía. La tarea del entorno es actuar como el jardinero, proveyendo los "desencadenantes ambientales" que permiten que esas capacidades latentes se manifiesten. Una investigación de la Universidad de Cambridge sobre el desarrollo del talento en niños superdotados encontró que la exposición temprana a entornos estimulantes y no directivos era un factor crucial para el florecimiento de habilidades excepcionales (Universidad de Cambridge, 2019). El entorno no creaba el talento de la nada; lo "despertaba". La semilla de la genialidad matemática o musical estaba allí, pero necesitaba el suelo fértil de la oportunidad y el agua del estímulo para germinar.

Esto resuelve la aparente contradicción. Dos niños pueden recibir el mismo estímulo, pero solo aquel con la predisposición genética correspondiente desarrollará una habilidad excepcional. Es la interacción entre el código interno y el estímulo externo lo que produce el fenómeno que llamamos talento. Por lo tanto, el talento no solo se puede heredar; debe heredarse como potencial para poder existir.

El potencial secuestrado: Cuando la biología se convierte en un impedimento

Sin embargo, hay una variable que puede dinamitar todo el proceso, un factor capaz de secuestrar el potencial genético más brillante y encerrarlo bajo siete llaves: el trauma. La ciencia de las Experiencias Adversas en la Infancia (ACEs, por sus siglas en inglés) ha demostrado de forma devastadora que el estrés tóxico —resultado de abuso, negligencia o disfunción doméstica grave— altera literalmente la arquitectura del cerebro en desarrollo.

No se trata de una herida psicológica, sino de una cicatriz fisiológica. El estrés crónico inunda el cerebro de hormonas como el cortisol, perjudicando el desarrollo de la corteza prefrontal (responsable del pensamiento crítico y el control de impulsos) y sobredimensionando la amígdala, el centro de detección de amenazas. El resultado es un niño cuyo sistema nervioso está perpetuamente atrapado en un estado de supervivencia. El estudio original y fundamental sobre las ACEs, una colaboración a gran escala entre los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU. y la organización de salud Kaiser Permanente, fue dirigido por los doctores Vincent Felitti y Robert Anda a mediados de la década de 1990. Su investigación con más de 17,000 participantes fue pionera al establecer una clara relación de "dosis-respuesta": a mayor número de ACEs, mayor es el riesgo de una vida de resultados negativos, desde enfermedades crónicas hasta una reducción de 20 años en la esperanza de vida.

Para este niño, el aprendizaje se convierte en una imposibilidad biológica. Su cerebro no está disponible para la curiosidad o la creatividad; todos sus recursos están dedicados a vigilar el peligro. El potencial innato, su herencia genética, sigue ahí, pero es inaccesible. Está sepultado bajo capas de una respuesta de supervivencia que lo consume todo. Esto demuestra, de la forma más trágica, la primacía del componente biológico. La misma biología que otorga el potencial puede, bajo condiciones adversas, convertirse en la jaula que lo aprisiona. Para que el código del genio pueda ejecutarse, el sistema operativo del niño debe sentirse, ante todo, seguro.

El veredicto del código

Así que, ¿el genio nace o se hace? La pregunta está mal formulada. Es como preguntar si un ordenador es el hardware o el software. La respuesta es que no puede haber software sin hardware. El genio no nace como un producto terminado, pero la capacidad para la genialidad es una herencia biológica, un componente no negociable. Es el punto de partida. Es el pulmón que permite respirar, el ojo que permite ver, la arquitectura neuronal que permite, siquiera, empezar a aprender.

Luego viene el mundo, con sus caricias o sus golpes. El entorno actúa como el programador, escribiendo el código que correrá sobre ese hardware. Puede escribir un código elegante que aproveche al máximo su capacidad, o puede introducir un virus —como el trauma— que bloquee el sistema para siempre.

La disyuntiva, por tanto, no es "Nature Vs. Nurture", sino "Nature through nurture". El componente genético es el fundamento silencioso pero absoluto. Sin la semilla, no hay nada que cultivar. Y en el corazón de cada debate, en el fondo de cada aula y en la historia de cada vida, esa es la única verdad que importa. El código está escrito; la pregunta es si alguna vez tendremos la oportunidad de leerlo.

José M. Santana Economista e investigador. Jose M. Santana Investigador Asociado del Profesor Noam Chomsky de MIT. @JoseMSantana10 Ver más